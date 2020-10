DFB-Pokal - Amateure, die als Profis gelten

Ein paar Stunden, nachdem in Berlin die neuen Corona-Regeln verkündet worden waren, teilte der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) mit, dass er vorzeitig den Spielbetrieb einstellen wird. Schon ab dem nächsten Tag, also Donnerstag (29.10.2020), gelte ein Verbot für Fußballspiele: "Betroffen davon sind alle Meisterschafts-, Pokal- und Freundschaftsspiele." Der Württembergische, der Südbadische und der Badische Fußballverband zogen später nach.

Nun ist der Sonntag sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Baden-Württemberg ein kirchlicher Feiertag (Allerheiligen), an dem zumindest in NRW ohnehin nur ein dünnes Programm angesetzt war. Aber zumindest das hätte noch ausgetragen werden können, ohne mit der neuen Corona-Schutzverordnung in Konflikt zu geraten, die erst am Montag in Kraft tritt.

Dieser Livestream ist ab dem 08.11.2020 18.30 Uhr abrufbar















Livestream - die Auslosung des DFB-Pokals in der Sportschau. Sportschau. . 50:00 Min. . Verfügbar bis 08.11.2020. Das Erste.

Trotz der Entscheidung werden am Wochenende Amateurklubs Fußball spielen, die zum FLVW gehören. So etwa die U 23 des FC Schalke 04, die in der vom Westdeutschen Fußballverband organisierten Regionalliga West gegen Rot-Weiss Essen antritt und erst danach in eine weitere Coronapause geht.

"Wettbewerbe im Profispielbetrieb"

Die Frauen des FSV Gütersloh 2009 dürfen auch spielen, obwohl sie einer Liga angehören, die formell zu den Amateurligen zählt. Für den Zweitligisten aus dem Norden steht am Samstag allerdings ein Pokalspiel an (gegen SGS Essen), und zwar eines in dem vom Deutschen Fußball-Bund organisierten.

"Sowohl der DFB-Pokal der Frauen als auch der bei den Männern sind Wettbewerbe im Profispielbetrieb. Daher darf grundsätzlich am Wochenende die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen gespielt werden. Letztlich entscheiden die lokalen Behörden vor Ort, ob die jeweiligen Begegnungen stattfinden können", sagte Heike Ullrich, die stellvertretende Geschäftsführerin des DFB , der Sportschau.

Genehmigung des Ordnungsamtes

So könnte es theoretisch noch zu Absagen kommen. Der FSV Gütersloh 2009 hat allerdings schon die Genehmigung der zuständigen Behörde erteilt bekommen. "Wir haben eine Bestätigung des Ordnungsamtes Rheda-Wiedenbrück, dass wir spielen dürfen, allerdings ohne Zuschauer" , so der stellvertretende Geschäftstführer Tobias Neumann.

Mehr Kosten für Coronatests als mögliche Prämie