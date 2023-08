DFB-Pokal Auslosung der 2. Runde erst im Oktober Stand: 11.08.2023 17:44 Uhr

Die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal wird erst Anfang Oktober ausgelost. Grund ist eine Änderung am Spielplan.

Wann und wo wird gelost?

Die Ziehung findet am Sonntagabend, 1. Oktober 2023 im Fußballmuseum in Dortmund statt. Das Erste überträgt die Auslosung in der Sportschau live. Es wird noch bestimmt, wer die Lose zieht.

Welche Lostöpfe wird es geben?

Auch in der 2. Hauptrunde wird es zwei Lostöpfe geben. In einem befinden sich alle Lose mit Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In dem anderen Topf werden alle Klubs aus den Ligen darunter sein, sofern es welche in die 2. Runde schaffen.

Damit wird verhindert, dass sogenannte Amateurklubs gegeneinander spielen. Diese Klubs haben zudem ein garantiertes Heimrecht, in anderen Begegungen spielt das erstgezogene Team zu Hause.

Wann wird die 2. Runde gespielt?

Die 2. Hauptrunde wird am 31. Oktober und 1. November gespielt. Live-Spiele in ARD und ZDF werden nach der Auslosung festgelegt. ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 Spiele des Wettbewerbs live.

Warum wird die 2. Runde erst im Oktober ausgelost?

Wie schon in der Saison 2022/23 ist die 1. Hauptrunde vom DFB zerstückelt worden: Die beiden Teams, die im DFL Supercup spielen, tragen ihre Erstrunden-Spiele im DFB-Pokal später aus. In diesem Jahr betrifft das Bayern München und RB Leipzig.

Das neue Spieltagsformat, das schon 2022/23 in einer ähnlichen Weise angewendet wurde, sieht noch mehr Einzelspiele an separaten Terminen vor: Die vier Spiele im Viertelfinale werden an vier verschiedenen Tagen an zwei Wochenspieltagen ausgetragen.

1. Hauptrunde: 11. bis 14. August 2023 und 26./27. September 2023 (zweiter Termin für Supercup-Teilnehmer)

11. bis 14. August 2023 und 26./27. September 2023 (zweiter Termin für Supercup-Teilnehmer) 2. Hauptrunde: 31. Oktober/1. November 2023

31. Oktober/1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024

30./31. Januar 2024 und 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale in Berlin: 25. Mai 2024

Was gibt es neben dem Pokal zu gewinnen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 gilt, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.

Die DFB-Pokal-Trophäe

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. In der Saison 2022/23 schüttete der DFB soviel Geld wie nie zuvor an die Klubs. In dieser Saison werden die Beträge bis zum Halbfinale nochmal leicht übertroffen. Die genauen Zahlen für das Endspiel hat der DFB noch nicht bekannt gegeben.

Alle teilnehmenden Klubs erhalten demnach mindestens 209.247 Euro für die 1. Hauptrunde. Wer die 1. Runde übersteht, bekommt in der 2. Runde mehr als 400.000 Euro dazu, die Beträge pro Runde steigern sich immer weiter.

Bei den Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Bandenwerbung müssen die Klubs nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. 10 Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde 2022/23 2023/24 1. Hauptrunde 209.247 215.600 2. Hauptrunde 418.494 431.200 Achtelfinale 836.988 862.400 Viertelfinale 1.673.975 1.724.800 Halbfinale 3.347.950 3.449.600 Verlierer Finale 2.880.000 offen Sieger Finale 4.320.000 offen