DFB - Präsident Keller kündigt Rücktritt an

Auch Curtius hatten die Landesverbände - wie Keller - bei einem Krisentreffen in Potsdam am 2. Mai das Vertrauen entzogen. Da der Generalsekretär aber Angestellter des Verbandes ist, kann er nicht zum Rücktritt gedrängt werden. Curtius hatte schon vor der nun bekanntgegebenen Entscheidung angedeutet, gesprächsbereit zu sein. Es dürfte nun vor allem um eine Abfindung gehen.

Nach der Einigung mit Curtius werde die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich seine Aufgaben kommissarisch übernehmen. Obwohl ein Generalsekretär hauptberuflich beim DFB angestellt ist, muss ihn der Bundestag als solchen bestätigen.

Druck von Sponsoren

Das Präsidium mit Fritz Keller an der Spitze hatte sich am Dienstagnachmittag zusammengeschaltet. Nach Informationen der Sportschau ging es in der Sitzung auch um die Kritik von Sponsoren. Ein Sprecher von Ausrüster Adidas hatte einen Tag zuvor gesagt: "Leider werfen die internen Führungsquerelen kein gutes Licht auf den DFB. Daher ist es wichtig, dass der Verband nun schnell die nötigen Schritte einleitet, um die offenkundigen Probleme zu lösen."

Bei einem Medienworkshop des DFB mit Informationen zur Europameisterschaft war am Dienstag auch Adidas-Chef Kasper Rorsted zugeschaltet. Vor den Journalisten äußerte er nichts in Richtung des Verbandes, sondern lobte die Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr Quartier vor und während der Europameisterschaft auf dem Gelände des Sportartikelherstellers in Herzogenaurach beziehen.