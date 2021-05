Lagerkampf im DFB - Krisensitzung mit brisanten Punkten

Im Gegenteil, der Präsident wirbt für sich. In einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DFB, über das die Bild-Zeitung zunächst berichtete, sprach er sich für einen Außerordentlichen Bundestag aus, auf dem er sich das Vertrauen aussprechen lassen möchte. Außerdem möchte er seine Kompetenzen ausgeweitet sehen.

Kellers Dank an die Ethikkommission

Nach Informationen der Sportschau stellte Keller ein zweites Schreiben ins Intranet des DFB ein, und zwar seines an die unabhängige Ethikkommission des Verbandes. Darin bedankte sich der Präsident dafür, dass er die Gelegenheit zur Stellungnahme in einem Fall erhalte, der seinen Vorgängern vermutlich schon den Posten gekostet hätte.

Keller soll seinem Widersacher Koch während einer Sitzung den Namen "Freisler" entgegengemurmelt haben. Roland Freisler organisierte den Holocaust mit und war einer der widerlichsten Blutrichter der Nazis. Ein schlimmerer Vergleich mit Koch, ebenfalls Richter, ist kaum möglich.

Der Vorfall wurde nie direkt, aber an mehreren Stellen indirekt zugegeben. Keller bat mehrfach um Entschuldigung für eine "unsägliche Entgleisung" , die Curtius bei der Ethikkommission zur Anzeige brachte. Auch das wurde bislang nur indirekt bestätigt.

Strategie liegt auf der Hand

Keller ist in Potsdam gefordert, die Landespräsidenten davon überzeugen, dass er trotz der Entgleisung weitermachen darf. Seine Strategie liegt auf der Hand. Der Präsident wird anführen, dass er der Aufklärer ist, als der er sich beim Amtsantritt im September 2019 vorstellte. Dass es weiter viele offene Verfahren und heikle Fragen gibt, wird er damit entschuldigen, dass ihm von der anderen Seite ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.

Einer der dicksten Knüppel war die fristlose Kündigung von Samy Hamama, Kellers Büroleiter und enger Vertrauter. Hamama reichte am 26. März Klage gegen die Kündigung ein, am 21. Mai kommt es zu einem Gütetermin, wie das Arbeitsgericht Frankfurt am Main der Sportschau mitteilte. Das könnte heikel werden für das Lager um Curtius und Koch, denn Hamama spielt eine wichtige Rolle in der Aufklärungsarbeit um einen Vertrag zwischen dem DFB und einer Kommunikationsagentur.

Ominöser Vertrag mit Kommunikationsagentur

Wofür genau erhielt deren Chef Kurt Diekmann viel Geld, und welche Rolle spielte er bei äußerst brisanten Themen wie der Aufarbeitung der Vergabe um die Fußball-WM 2006 und bei Personalien wie dem Rücktritt von Kellers Vorgänger Reinhard Grindel?

Diese Fragen stehen in Potsdam auf der Tagesordnung, und vor allem Rainer Koch dürfte um Antworten gebeten werden, wie Berichte der Süddeutschen Zeitung und Bild vermuten lassen.

"Wir haben Aufklärungsbedarf"

"Wir haben Aufklärungsbedarf" , sagte einer der Landespräsidenten zur Sportschau, er gehe "ergebnisoffen" in die Krisensitzung am See.

Bislang ist aus dem Kongresshotel noch nichts nach außen gedrungen. Ob es am Freitagabend (30.04.2021) zu einer Aussprache zwischen Keller und Koch wegen des Nazi-Vergleichs gekommen sei, wollte der DFB auf Anfrage der Sportschau nicht beantworten. Wenn es etwas zu vermelden gebe, werde es der Verband tun. Die Zimmer sind bis Sonntag gebucht.

Stand: 01.05.2021, 12:00