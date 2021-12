DFB hält Beschluss der Ethikkommission zu Koch zurück

Die Mitteilung bestand aus nur einem, wenn auch langen Satz. Sie wurde früh am Donnerstag (09.12.2021) auf der Homepage des DFB veröffentlicht und hat zum Kern: Ein Verfahren der Ethikkommission gegen Rainer Koch ist eingestellt worden.

Dies, so die Mitteilung, sei schon am 23. November geschehen. Das wirft die Frage auf, warum es erst mit gut zwei Wochen Verspätung kommuniziert wurde.

"Unethisches Verhalten"

Am Freitagmittag (10.12.2021) ergab sich jedoch eine viel wichtigere Frage, die den krisenerprobten DFB um eine Affäre reicher macht und besonders Koch unter Druck setzt.

Die Mitglieder, die an der Entscheidung der Ethikkammer des DFB-Sportgerichts beteiligt waren, verschickten eine mit ihren Namen unterzeichnete Mitteilung an die Sportschau und wenige andere Medien, die Zündstoff enthält. Demnach verheimlichte der DFB in seiner Veröffentlichung einen der Kammer wichtigen Zusatz des Beschlusses. Sie hatte in dem Verfahren ein "unethisches Verhalten" Kochs festgestellt, das im Wiederholungsfall zu einer Anklage durch die Ethikkommission bei der Ethikkammer des DFB führen könnte.

"Die oben genannten Mitglieder der Ethikkammer des DFB-Sportgerichts haben als zuständige Ethikkammer der Einstellung des Verfahrens gegen den in 1. Vizepräsidenten des DFB, Dr. Rainer Koch, durch die Ethikkommission zugestimmt, allerdings mit der Maßgabe, dass Dr. Rainer Koch ein Hinweis erteilt wird, dass das festgestellte Verhalten unethisch gewesen ist und im Wiederholungsfall eine Anklageerhebung erfolgen kann. Diese Zustimmung erfolgte mit ausführlicher Begründung am 01.11.2021", heißt es wörtlich in der Erklärung von Dr. Holger Schindler als Vorsitzendem der für das Verfahren zuständigen Ethikkammer und den Beisitzern Dr. Wolfgang Otten und Michael Emde.

Zustimmung nur unter Maßgabe eines zusätzlichen Hinweises