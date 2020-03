"Extremstszenarien" forderte DFL -Chef Christian Seifert von den 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Sie sollen der Organisation sagen, wie lange sie durchstehen können ohne Spiele, ohne TV-Geld, ohne Zuschauereinnahmen, ohne Zuwendungen von Sponsoren. Wenn man Seiferts Aussagen bei der Pressekonferenz der DFL am Montag (16.03.2020) beim Wort nimmt, scheint dieser Zeitraum bei einigen Klubs nicht besonders lang zu sein.

Während über sportliche Lösungen für das Saisonende 2019/20 diskutiert wird, stellt sich für Seifert, seine Klubs und den gesamten europäischen Profifußball vor allem eine Frage: Was ist mit dem Saisonstart 2020/21?

Flexibilität ist gefragt - und die wichtigste Frage offen

Die UEFA hat am Dienstag (17.03.2020) die EM verschoben. "Das größte Opfer" , nannte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin das. Mit der Verlegung der EM ist die Hoffnung verknüpft, dass die nationalen Ligen ihre Saison bis zum 30. Juni beenden können. An diesem Tag enden im Fußball üblicherweise Verträge mit Spielern, aber auch mit Sponsoren, Medien oder anderen Partnern. Eile ist also geboten, sobald es die Umstände überhaupt zulassen.

Und Flexibilität ist gefragt. Die Champions League und die Europa League sollen laut DFB auch am Wochenende spielen, die Ligen auch an Terminen des Europapokals. Die beiden Endspiele von Champions League und Europa League werden möglicherweise auf Ende Juni verlegt, um Zeit zu gewinnen. Und die Ligen werden in englischen Wochen vor leeren Rängen spielen, wenn nötig.

Offen bleibt jedoch die entscheidende Frage: Wann lassen die Umstände der Coronavirus-Pandemie einen Spielbetrieb wieder zu, um die Saison zu Ende zu spielen?