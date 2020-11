Sechs nationale Titel hat Thomas Tuchel in seinen bislang schon zweieinhalb Jahren bei Paris St. Germain gewonnen. Er stand vor drei Monaten im Finale der Champions League, das knapp gegen den FC Bayern verloren ging. Insgesamt ist es eine vorzeigbare Bilanz. Es könnte also alles so schön sein für den deutschen Trainer. Ist es aber nicht.

Der mit Hunderten von Scheich-Millionen aus Katar hochgezüchtete Klub aus der französischen Hauptstadt muss liefern - Spiel für Spiel, Saison für Saison. Und so hat sich Tuchels Mannschaft in der Champions League aktuell in eine durchaus knifflige Situation gebracht. Zwei Niederlagen in den ersten drei Gruppenspielen bedeuten vor dem heutigen Rückspiel gegen Leipzig, dass ein weiterer Rückschlag wohl das vorzeitige Aus oder die Europa League bedeuten würde.

Jobgarantie? "Würde mich verunsichern"

Eine solche Konstellation ist für PSG aber nicht vorgesehen. Tuchel selbst spricht daher von einem "Finale" gegen RB Leipzig. Es ist aber nicht nur ein Finale für seine Mannschaft, sondern auch für ihn selbst. Sollte Paris in der Champions League nicht weiterkommen, müsste Thomas Tuchel schon im Winter seinen Platz räumen, so lauten die Spekulationen im Umfeld des Hauptstadtklubs.

Tuchels Vertrag in Paris läuft noch bis Sommer 2021. Ob er eine Jobgarantie bekommen habe, wurde Tuchel am Tag vor dem Duell gegen Leipzig gefragt. Tuchel verneinte, das sei nicht notwendig. Dann nahm er sich in seiner verschmitzten Art den Dolmetscher zur Seite und ließ ausrichten: " Du kannst noch sagen: Wenn es so wäre, würde es mich mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist."

Sportdirektor Leonardo dementiert

Der Spaß hört allerdings auf, wenn es um das Verhältnis zu PSG-Sportdirektor Leonardo geht. Seit Sommer wird über einen internen Machtkampf berichtet. Streitpunkt: Tuchels Wunschwechsel im Sommer blieben aus, stattdessen ließ Leonardo Starverteidiger und Kapitän Thiago Silva ziehen, den Tuchel gerne behalten hätte.