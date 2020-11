National konkurrenzlos, international fehlt nicht viel

Auf die sportliche Leistungsfähigkeit schienen die drei Ausfälle im Ligaspiel gegen den TSV Hartberg keinen Einfluss zu haben - mit 7:1 gelang der höchste der bisher sechs Saisonsiege. Aus sechs Spielen. National sind die Salzburger seit Jahren nahezu konkurrenzlos und haben bisher auch in ihrer zweiten Spielzeit nacheinander in der Königsklasse gezeigt, dass sie zumindest mithalten können.

Auf ein 2:2 gegen Lokomotive Moskau folgte eine knappe 2:3-Niederlage gegen Atlético Madrid. Die Mannschaft von Jesse Marsch zeigte in beiden Partien ihre Offensivstärke und ihr kompromissloses Gegenpressing, geriet aber selbst gegen Gegner auf Spitzenniveau immer wieder in Bedrängnis. Solche Kontrahenten gibt es in der Liga eben nicht ganz so oft.

Offensives Konzept - aber auch Entwicklung

Dass die Flucht nach vorn und das Vertrauen in die eigenen spielerischen Stärken auch gegen die Bayern das Rezept sein dürften, ist anzunehmen. "Wenn wir unseren Fußball so spielen, haben wir immer eine Chance. Es ist eine unglaublich große Prüfung, aber wir sind bereit" , sagte Marsch. Man wolle aber auch "eine Entwicklung zeigen".

Die ist auch notwendig, wenn es gegen den geografisch ja nicht so weit entfernt gelegenen Titelverteidiger zu Zählbarem reichen soll. Um Chancen auf Gruppenplatz zwei zu haben, wäre das fast schon unabdingbar. Im vergangenen Jahr schossen nur die Bayern und Tottenham in der Gruppenphase mehr Tore als die Österreicher, die aber als Gruppendritter trotzdem nicht die K.o. -Runde erreichten und schließlich gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League ausschieden. "Nur" Flucht nach vorn reicht eben nicht. Diese Entwicklung und Reife ist es wohl, die sich Marsch erhofft.

Wie stabil ist Bayerns Defensive?

Dass die Münchner auch anfällig sein und angesichts des hohen Pensums nicht dauerhaft die Topleistungen zeigen können wie bei der Auftaktgala gegen Atlético Madrid, sah man zuletzt gegen Moskau, als die Bayern sich knapp mit 2:1 durchsetzten.

Nun fehlt auch noch Niklas Süle, der sich aufgrund eines positiven Coronatests in Quarantäne befindet. Um David Alaba rumort es wegen der unwahrscheinlich erscheinenden Vertragsverlängerung. Und gerade die Defensive, in der ja auch Alphonso Davies fehlt, sah gegen Moskau nicht immer hundertprozentig sicher aus.

Lewandowski wieder zurück

Salzburg, bei dem außer dem Ex-Bremer Zlatko Junuzovic am Wochenende kein Spieler der Startelf älter als 28 Jahre war, dürfte die Abwehrreihe mit seinen quirligen Angreifern jedenfalls das eine oder andere mal testen. Auf Toptorschütze Patson Daka muss Marsch allerdings verletzungsbedingt verzichten. Auf der anderen Seite dürfte Robert Lewandowski nach der Pause am Wochenende ausgeruht und fit sein. Eine defensive Entwicklung ist somit für die Marsch-Elf umso wichtiger.

Stand: 03.11.2020, 04:00