Juventus Turin unterlag am Mittwochabend (26.02.2020) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Olympique Lyon mit 0:1 (0:1). Damit steht Juventus, das in dieser Saison den Titel gewinnen will, im Rückspiel am 17. März unter Druck.

Matchwinner für Lyon, das sich in der Vorrunde hinter Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig für die Runde der besten 16 qualifiziert hatte, war der künftige Berliner Lucas Tousart.

Ronaldo hofft auf sechsten Titelgewinn

Der 22-Jährige, den Bundesligist Hertha BSC schon in der Winterpause für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon gekauft und danach bis zum Saisonende an den Tabellensiebten der Ligue 1 zurück verliehen hatte, erzielte nach 31 Minuten den Siegtreffer für die Gastgeber.

Ronaldo hofft dennoch weiter auf seinen insgesamt sechsten Triumph in der Champions League. Vor seinem Wechsel von Real Madrid nach Turin hatte der Portugiese einmal mit Manchester United und später mit Real vier weitere Male Europas wichtigsten Vereinswettbewerb gewonnen