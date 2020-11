Paris war zu Spielbeginn die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen. Vor allem Stürmer Moise Kean, der durch die Verletzungen von Neymar und Mbappé auflaufen durfte, bereitete der RB -Abwehr Probleme. Kean legte Di Marías Führungstor auf und holte den Handelfmeter heraus. Selbst der von Gulácsi gehaltene Strafstoß wirkte nicht als Weckruf für die Sachsen, die in der Offensive und Defensive zu fehlerhaft agierten und sich im Zweikampf gegen die abgezockten Pariser zu oft den Schneid abkaufen ließen.

"Aufgrund der eigenen Fehler hat es gedauert, ins Spiel zu kommen. Das am Anfang waren zwei Einladungen von uns. Sonst hatte Paris eigentlich keine selbst rausgespielten Torchancen. Aber danach haben wir uns gut gefangen und haben auch verdient gewonnen" , sagte Leipzigs Trainer Nagelsmann.

Leipzig mit mehr Schwung in Halbzeit 2

PSG erzielte vor dem Halbzeitpfiff noch zwei Abseitstore und ließ eigentlich nichts zu - bis zur 42. Minute. Nach einem Querpass von Angeliño traf Nkunku aus 20 Metern zum bis dahin schmeichelhaften Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel kam Leipzig mit mehr Schwung aus der Kabine. Forsberg (53.) scheiterte zunächst mit einem Linksschuss, beim Handelfmeter, der RB nach Videobeweis zugesprochen worden war, zeigte sich der Schwede zielsicherer. Die Führung gab den Hausherren deutlich Rückenwind, Paris war dagegen spürbar verunsichert.

Der Platzverweis gegen Gueye erleichterte den Leipzigern, dann die Führung sicher über die Zeit zu bringen. "Es hat gefehlt, dass wir nach dem 1:0 weiter die Kontrolle über das Spiel behalten. Wir haben uns von der Hektik von Leipzig anstecken lassen", sagte Thilo Kehrer, in Diensten von Paris St. Germain. "Hätten wir das 2:0 gemacht und das Spiel beruhigt, hätten wir gewinnen können."