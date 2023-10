Nur Remis im zweiten Spiel Für den BVB wird's schon eng in der Champions League Stand: 04.10.2023 22:56 Uhr

Borussia Dortmund hat im zweiten Spiel der Champions League den erhofften Sieg gegen den AC Mailand verpasst und ist mit nur einem Punkt weiter Tabellenletzter.

Dortmund und Milan trennten sich am Mittwoch (04.10.23) torlos. Damit droht dem BVB nach dem zweiten Spiel ohne Torerfolg das frühe Aus in der Könisklasse. Die Borussia spielt nun am 25. Oktober bei Newcastle United, das sich extrem stark gegen Paris Saint Germain präsentierte.

Engagierter Beginn der Dortmunder

Dortmunds Start in die Partie war auf mehreren Ebenen vielversprechend. Zuerst musste Mats Hummels seine große Klasse zeigen, als Tommaso Pobega allein Richtung BVB-Tor zog (4.). Das Tackling des früheren Nationalspielers war enorm wichtig. Aber wenig später zeigte auch die Borussia ihre Offensivqualitäten. Donyell Malen verschoss aus etwa zehn Metern Torentfernung (6.).

Die Partie bewegte sich auf einem guten Niveau, doch erst nach etwa einer halben Stunde entwickelten sich die nächsten hochkarätigen Torchancen. Wieder verschoss Malen (28.), dann rettete der Keeper der Mailander, Mike Maignan, gegen Niklas Füllkrug in allerletzter Sekunde (31.). Doch auch Julian Brandts Fallrückzieher (36.) und ein Schussversuch von Ramy Bensebaini (43.) brachten keinen Torerfolg.

Die Italiener hatten ihre größte Chance kurz vor Bensebainis Schuss: Olivier Giroud schoss im Getümmel aus zwei Metern fast am Boden liegend über das Tor der Gastgeber. Zwar zeigten die Unparteiischen in dieser Situation Abseits an, doch diese Entscheidung wäre im Falle eines Tores vom VAR sicherlich zurecht kassiert worden.

Hälfte zwei: Mailand mit mehr Spielanteilen

Der AC Mailand kam fokussierter aus der Kabine. Zum einen ließen die Norditaliener keine Abschlüsse des BVB mehr zu. Zum anderen musste die Dortmunder Abwehr wieder mehrfach retten. Zuerst blockte Salih Özcan mit perfektem Augen eine Hereingabe von Rafael Leão (50.), nach einem Konter über links parierte Schlussmann Gregor Kobel gegen einen zentralen Schussversuch von Ex-Dortmunder Christian Pulišić, der allerdings genau auf den Tormann zielte (54.).

20 Minuten vor dem regulären Spielende drehten die Hausherren endlich einmal auf. Zuerst probierte es Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zumindest einmal mit einem Fernschuss, der jedoch kein Problem für Maignan darstellte (74.). Nur wenig später zog der gerade eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens von halblinks ab, traf aber knapp über das Tor (75.). Dann schaltete sich Kapitän Emre Can zweimal mit seiner Wucht ein, wurde jedoch einmal geblockt und schoss danach flach neben das Mailänder Tor (79.).

Fast der späte Siegtreffer für Milan

Doch Dortmunds Drangperiode hielt nur etwa zehn Minuten an. Denn Luft anhalten war für die Dortmunder bei einer der wenigen gelungenen Umschaltbewegungen der Gäste angesagt. Nach Zuspiel von Alessandro Florenzi flankte Leao von rechts in aller Seelenruhe, was Theo Hernandez zu einem wuchtigen Kopfball verwertete, der knapp über Kobels Tor segelte.

Dann scheiterte Samuel Chukwueze zweimal an Kobel, auch Tijjani Reijnders verfehlte. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg. Aber der Lucky Punch gelang keiner der Mannschaften mehr.