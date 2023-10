90. +4 Fazit

Dortmund und Milan trennen sich torlos. In der ersten Halbzeit war der BVB über weite Strecken die bessere Mannschaft. Aber auch AC hatte einige Abschlüsse. Keine der beiden Mannschaften konnte ihre Chancen nutzen. Die zweite Halbzeit bot zunächst nur wenige Strafraumaktionen. Das Spiel war ausgeglichener. Gegen Ende wurde es nochmal richtig wild. Der BVB hatte noch mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten, die nicht gut ausgespielt wurden. Insgesamt hätten die Schwarz-Gelben den Sieg mehr verdient gehabt. Es war aber ein Spiel auf Augenhöhe. Das 0:0 geht in Ordnung.

90. +4 Spielende

90. +2 Es ist eine wilde Schlussphase. Bynoe-Gittens hat rechts im Strafraum den Ball. Er verliert ihn aber im Dribbling. Dann rutscht Chukwueze aus, sodass Hummels ins Spiel kommt. Seine Flanke von rechts wird von Maignan geklärt.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90. Florenzi geht im BVB-Strafraum zu Boden. Bynoe-Gittens bringt den Italiener nach einer Flanke von Rafael Leão zu Fall. Der Kontakt reicht aber nicht für einen Elfmeter. Marciniak lässt zu Recht weiterlaufen.

89. Guter Abschluss für den BVB! Nmecha geht zentral auf den Sechzehner zu. Der Neuzugang schlenzt aus 16 Metern mit der rechten Innenseite aufs Tor. Sein Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

89. Can schießt den folgenden Freistoß wuchtig aufs Tor. Sein Schuss geht einen halben Meter drüber.

88. Yunus Musah AC Mailand Gelbe Karte für Yunus Musah (AC Milan)

Schlotterbeck macht erneut Tempo durchs Zentrum. Musah bringt ihn 25 Meter vor dem Tor zu Fall. Dafür gibt es Gelb.

86. Dortmund schwimmt! Rafael Leão bedient Chukwueze rechts im Strafraum. Der Nigerianer taucht völlig frei vor Kobel auf. Der Dortmunder Keeper pariert Chukwuezes Abschluss aus kurzer Distanz aber mit dem Fuß. Der zweite Ball landet an der Strafraumgrenze bei Reijnders. Dessen direkter Abschluss geht knapp rechts daneben.

85. Nächste gute Chance für die Gäste! Chukwueze geht auf dem rechten Flügel zu einfach an Bensebaini vorbei. Dann zieht er in die Mitte und schießt mit rechts aufs lange Eck. Sein Schuss geht einen halben Meter am linken Pfosten vorbei.

85. Youssoufa Moukoko Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko

85. Niclas Füllkrug Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niclas Füllkrug

82. Guter Abschluss für Milan! Rafael Leão bringt den Ball von rechts hoch auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Theo Hernández eingelaufen. Adeyemi hat den Außenverteidiger überhaupt nicht auf dem Schirm. Hernández kommt zum Kopfball. Sein wuchtiger Abschluss geht knapp über die Latte.

81. Mats Hummels Dortmund Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Rafael Leão bricht mal wieder über links durch. Hummels hält ihn auf, indem er sich ihm in den Weg stellt. Das gibt zu Recht Gelb.

78. Nmecha nimmt durch eine gute Bewegung zwei Milan-Spieler aus dem Spiel. Dann legt er für Can ab, der aus 25 Metern flach abzieht. Der Schuss geht rechts am Tor vorbei.

77. Can hat 18 Meter vor dem Tor eine gute Schussposition. Er täuscht aber nochmal an, sodass ein Verteidiger dazwischenkommt.

75. Endlich mal wieder eine gefährliche Aktion! Bynoe-Gittens dreht Calabria auf der linken Seite komplett ein. Dann zieht der Engländer in die Mitte und schießt mit rechts aufs Tor. Sein Schuss geht knapp über die Latte.

74. Schlotterbeck probiert es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Er hat den Ball aber auf dem schwachen Rechten, deshalb ist sein Schuss ungefährlich für Maignan, der die Kugel festhält.

73. Es wurde auf beiden Seiten viel getauscht. Das tut dem Spielfluss nicht gut.

72. Donyell Malen Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

72. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

72. Marco Reus Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

67. Der Ball befindet sich momentan hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen. Es ist eine intensive Partie, aber die Torchancen fehlen in Halbzeit zwei.

64. Karim Adeyemi Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

64. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

63. Nach einem klaren Foul von Giroud an Özcan, das Marciniak nicht pfeift, bekommt Tomori rechts im Strafraum den Ball. Er probiert es zweimal mit einer Hereingabe. Beide Versuche werden von Schloterbeck geblockt.

62. Beide Mannschaften tun sich aktuell im letzten Drittel schwer. Die entscheidenden Pässe kommen nicht an.

59. Brandt setzt Malen an der Strafraumgrenze ein. Der Niederländer zieht mit rechts ab. Calabria blockt den Schuss.

56. Aufreger im Milan-Srtafraum! Nach einer BVB-Ecke köpft Schlotterbeck an den Kopf von Pobega. Das ganze Stadion fordert Handspiel. Das war aber nur das Gesicht.

54. Große Chance für Milan! Die Gäste kontern sich vor das Tor. Pobega spielt den Ball von links in die Mitte. Giroud verpasst nur knapp. Der zweite Ball landet aber wieder bei AC. Pulišić zieht aus zehn Metern zentraler Position im Gewusel ab. Sein Schuss ist zu unplatziert. Kobel pariert den Ball.

54. Dortmund kontrolliert jetzt das Spiel. Die Schwarz-Gelben haben den Ball in den eigenen Reihen und suchen nach der Lücke.

51. Reijnders bringt eine Ecke von links in die Mitte. Pobega kommt zum Kopfball. Sein Abschluss geht über das Tor.

49. Theo sprintet auf links einem langen Ball hinterher. Hummels klärt mit einer perfekten Grätsche.

48. Milan kommt sehr aktiv aus der Pause.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit

Dortmund und Milan gehen mit einem torlosen Remis in die Pause. Die ersten 45 Minuten waren sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften spielten aktiv nach vorne. Mit zunehmender Spielzeit wurde der BVB immer besser. Gegen Ende der ersten Hälfte hatten die Schwarz-Gelben einige gute Chancen. Es fehlte aber noch die Effektivität. Auch AC hatte mehrere Abschlüsse. Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Dortmund ist dem 1:0 aber näher.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Auch AC wird nochmal gefährlich! Erst macht Rafael Leão wieder Tempo über links. Er bringt den Ball vor das Tor. Kobel wehrt die Hereingabe ab. Der zweite Ball landet wieder bei Milan. Theo Hernández zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss geht knapp drüber.

44. Nächste gute Chance! Brandt bringt die Ecke von rechts auf den ersten Pfosten. Bensebaini verlängert mit der Hacke. Am zweiten Pfosten wäre Reus einschussbereit, aber ein Verteidiger klärt in höchster Not.

43. Schöner Versuch von Bensebaini! Der Ball springt links in den Milan-Strafraum. Bensebaini fackelt nicht lange und zieht volley mit links ab. Sein strammer Schuss wird von Maignan zur Ecke abgewehrt.

41. Rafael Leão macht Tempo über die linke Seite. Er geht zur Grundlinie und legt den Ball quer auf Giroud. Der Franzose kann das Spielgerät aber nicht kontrollieren.

40. Die folgende Ecke für den BVB bringt nichts ein.

39. Ryerson flankt von rechts ungenau in die Mitte. Calabria will mit der Brust für Maignan ablegen. Es misslingt ihm aber. Der Ball landet im Toraus.

38. Beinahe das 1:0 für Milan! Nach einer Ecke klärt der BVB, aber der zweite Ball kommt wieder im hohen Bogen vor das Tor. Giroud stochert die Kugel aus kurzer Distanz aufs Tor. Sein Abschluss geht knapp drüber.

36. Gute Chance für Dortmund! Can bringt von rechts eine starke Flanke in Richtung Elfmeterpunkt. Brandt ist ziemlich frei und könnte direkt aufs Tor köpfen. Er nimmt den Ball aber mit der Brust an und probiert es mit einem Fallrückzieher. Sein Schuss geht über das Tor.

33. Reus schießt einen Freistoß von der linken Strafraumkante direkt aufs Tor. Der Ball fliegt knapp über den langen Winkel.

31. Füllkrug zieht einfach mal aus 23 Metern mit links ab. Maignan wehrt den Schuss ab.

30. Özcan spielt den Ball gut aus dem Zentrum nach links auf Brandt. Der Nationalspieler flankt in den Strafraum. Reus verpasst am ersten Pfosten.

28. Guter Abschluss für den BVB! Malen bekommt an der Strafraumgrenze den Ball. Er legt ihn sich mit dem ersten Kontakt auf den linken Fuß und zieht ab. Sein Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

25. Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Can geht im Mittelfeld mit einer übermotivierten Grätsche gegen Giroud rein. Dafür bekommt er die Gelbe Karte.

24. Beim folgenden Freistoß kommt Bensebaini zum Kopfball. Sein Abschluss geht knapp drüber.

23. Tijjani Reijnders AC Mailand Gelbe Karte für Tijjani Reijnders (AC Milan)

Reus geht mit Tempo auf den Strafraum zu. Reijnders zieht ihn am Arm. Reus geht zu Boden. Marciniak gibt Freistoß und die Gelbe Karte.

20. Milan hat im Konter Platz. Theo macht Tempo durch die Mitte. Sein Abspiel nach links auf Rafael Leão ist aber viel zu ungenau. Der Portugiese muss abdrehen und flankt dann von links in den Strafraum. Kobel fängt den Ball.

19. Nico Schlotterbeck Dortmund Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Rafael Leão macht Tempo über die rechte Seite. Schlotterbeck weiß, dass er nicht mithalten kann, deshalb bringt er den Portugiesen direkt zu Fall. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

16. Nächster Abschluss für Milan. Pulišić bringt eine Ecke von der rechten Seite in den Strafraum. Thiaw kommt aus zehn Metern zum Kopfball. Sein Abschluss geht knapp über die Latte.

13. Die folgende Ecke landet in den Armen von Maignan.

13. Reijnders macht Tempo durchs Zentrum. Özcan sieht, dass es gefährlich werden könnte. Er grätscht mit einem langen Bein dazwischen und erobert den Ball. Im folgenden Gegenangriff holt Malen eine Ecke raus.

11. Can spielt einen langen Ball in Richtung Reus. Der BVB-Stürmer steht jedoch im Abseits.

9. Es ist bisher ein sehr unterhaltsames Spiel. Beide Mannschaften spielen aktiv nach vorne. Sie offenbaren aber auch beide Lücken in der Defensive.

6. Malen vergibt die erste BVB-Chance! Nach einer Hereingabe von Bensebaini landet der Abpraller bei Malen, der frei aus zehn Metern abzieht. Der Niederländer trifft den Ball nicht richtig, sodass sein Schuss rechts daneben geht. Da war deutlich mehr drin.

5. Milan ist sehr aktiv. Nach einer Ecke zieht Pobega aus zwölf Metern ab. Sein Schuss wird geblockt.

4. AC hat die erste Chance! Nach einem guten Steckpass ist Pobega im Konter durch. Hummels kommt aber noch hinterher. Pobega zieht aus 14 Metern ab. Hummels blockt den Schuss.

1. Hummels bekommt an der Mittellinie den Arm von Giroud ins Gesicht. Das war keine Absicht, deshalb bleibt die Karte aus. Hummels muss sich kurz schütteln, dann geht es mit einem Freistoß für den BVB weiter.

1. Spielbeginn

Stefano Pioli nimmt bei Milan drei Wechsel im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Lazio vor. Ex-Schalker Thiaw startet anstelle von Kjær in der Innenverteidigung. Außerdem beginnen Pobega und Musah im zentralen Mittelfeld. Sie ersetzen Loftus-Cheek und Adli.

Zum Personal: Edin Terzić vertraut bei Dortmund der gleichen Startelf, die am Freitag mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen hat.

Bezüglich der wenig überzeugenden Auftritte meldete sich zuletzt Niclas Füllkrug zu Wort. Der Stürmer möchte die Kritik nicht hinnehmen: "Spielerisch kann das gar nicht so schlecht sein", sagte der 30-Jährige. "Wir haben viele Punkte gesammelt. Wir sind ungeschlagen in dieser Saison. Wir haben eine megastarke Rückrunde hingelegt letzte Saison. Mir missfällt so ein bisschen die Wahrnehmung des Ganzen." Vor allem die Mentalität sei beim BVB in dieser Saison bisher sehr stark, fügte Füllkrug an.

Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass Dortmund und Milan aufeinandertreffen. Die Gesamtbilanz zwischen den beiden Vereinen fällt negativ für den BVB aus. In sechs Partien gab es zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Milan ist mit einem 0:0 gegen Newcastle in die Champions League gestartet. In der Liga läuft es deutlich besser für die Rossoneri. In sieben Partien haben sie sechsmal gewonnen. Nur im Derby gegen Inter gab es eine herbe 1:5-Niederlage. Dieses Debakel hat AC aber überhaupt nicht aus der Bahn geworfen. Zuletzt gewann die Mannschaft von Stefano Pioli souverän mit 2:0 gegen Lazio Rom.

Dortmund ist mit einer 0:2-Niederlage in Paris in die Gruppenphase gestartet. Das war eine verschmerzbare Niederlage. Sie sollte sich im heutigen Heimspiel jedoch nicht wiederholen, weil die Gruppe des BVB sehr gut besetzt ist. In der Liga agiert die Mannschaft von Edin Terzić bisher sehr ergebnisorientiert. Es fehlen zwar wirklich überzeugende Auftritte, aber Dortmund hat noch kein Spiel in der Bundesliga verloren und zuletzt Freiburg, Wolfsburg und Hoffenheim geschlagen.