Champions League Atlético und Donezk mit spektakulären Comeback-Siegen Stand: 04.10.2023 20:43 Uhr

Trotz zweimaligen Rückstands hat Atlético Madrid gegen Feyenoord Rotterdam den ersten Sieg der Saison in der Champions League eingefahren. Schachtar Donezk gewann bei Royal Antwerpen sogar nach einem 0:2. Eine Übersicht über die Partien vom Mittwochabend (04.10.2023).

Gruppe E

Sechs Pflichtspiele in Folge hatte Feyenoord mit einem Torverhältnis von 26:4 gewonnen, darunter das 2:0 am ersten Spieltag in der Königsklasse gegen Celtic Glasgow (2:0) - und auch in Madrid startete der niederländische Meister furios: Mario Hermoso brachte Feyenoord mit einem Eigentor in Führung (7.). Wenig später konnte Álvaro Morata zwar wieder ausgleichen, aber Rotterdam blieb die bessere Mannschaft und kam durch David Hancko erneut zur Führung (34.).

Sekunden vor dem Schlusspfiff sorgte Antoine Griezmann aber wieder für den Ausgleich. Der französische Angreifer traf aus fünf Metern per Fallrückzieher zum 2:2 (45.+4). Unmittelbar nach der Pause legte dann sein Sturmkollege Morata und grätschte eine Flanke ins lange Eck zur umjubelten Atlético-Führung (47.). In der Folge drückte Feyenoord zwar auf das 3:3, es blieb aber bei der Niederlage für die Niederländer.

Gruppe H

Im Duell der deutlich geschlagenden Teams des ersten Spieltags ging es heiß her. In der ersten Halbzeit bestimmte Antwerpen die Partie nach Belieben und ging durch Arbnor Muja (3.) und Michel-Ange Balikwisha (34.) verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause drehte sich die Partie jedoch vollkommen und der Mannschaft von Mark van Bommel gelang es nicht mehr, an ihre Leistung aus den ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Und so gab es nach dem 0:5 beim FC Barcelona nun auch eine bittere 2:3-Pleite gegen Donezk.

In den ersten Minuten nach Wiederanpfiff spielten sich die Ukrainer direkt eine Dreifach-Chance heraus, nach einem Pfosten- und einem Lattentreffer war schließlich Danylo Sikan per Kopf zur Stelle (48.). Dann hatte Schachtar vor allem Glück: Beim 2:2 wurde der harmlose Freistoß von Yaroslav Rakitskyi unhaltbar abgefälscht (71.), den Führungstreffer von Sikan ermöglichte Antwerpen-Torhüter Jean Butez, der eine Ecke verhindern wollte und dabei einem Gegenspieler den Ball vor die Füße legte (76.).

Kurz vor Schluss hatte Antwerpen dann noch die große Chance auf den Ausgleich: Toby Aldeweireld schoss einen Handelfmeter aber am Tor vorbei (90.+6). Donezk verhinderte damit nach dem 1:3 gegen den FC Porto einen Fehlstart.