Champions League Alonsos Erben: die Renaissance von San Sebastian

Real Sociedad spielt um den Gruppensieg in der Champions League. Im Achtelfinale steht der Club bereits sicher - erstmals seit 20 Jahren. Damals wie heute hat Xabi Alonso seine Finger im Spiel.

Von Jakob Schätzle

Am 27. Mai 2022 endete die Saison in La Liga 2. Real Sociedad B verlor gegen Real Saragossa, der Abstieg hatte jedoch schon zuvor festgestanden. Die Mannschaft kehrte nach nur einer Spielzeit in der zweiten spanischen Liga zurück in die Drittklassigkeit. Und Trainer Xabi Alonso wurde nach drei Jahren verabschiedet.

Eine Geschichte ohne Happy End? Nicht wirklich, denn für den heutigen Trainer von Bayer Leverkusen erwies sich die Station bei seinem Heimatklub als Karriereleiter. Auch seine Spieler hinterlassen Spuren, die bei Real Sociedad mittlerweile bis in die Champions League führen - und bald möglicherweise sogar bis zum FC Bayern.

Alonso und seine Spieler entwickeln sich

Die Geschichte Alonsos ist bekannt: Drei Monate nach dem Ende seiner Zeit in San Sebastian heuerte der Spanier bei Bayer Leverkusen an, aktuell führt er die Tabelle der Bundesliga souverän an. Doch nicht nur die Entwicklung des Trainers ist interessant: Aus Alonsos Amtszeit in San Sebastian schafften es mehrere Spieler in den aktuellen Profikader von Real Sociedad, und der Klub erlebte zuletzt einen Aufschwung.

Konstanz war lange keine Stärke der Basken. San Sebastian landete mal auf dem 15., mal auf dem vierten Rang. Zwischen 2007 und 2010 spielten die Basken gar nur in der 2. Liga. In den vergangenen drei Spielzeiten aber war San Sebastian immer unter den oberen sechs Mannschaften von La Liga zu finden, spielte immer in der Europa League.

In dieser Spielzeit gelang dem Team von Trainer Imanol Alguacil Barrenetxea sogar die Teilnahme an der Champions League. Nach fünf Gruppenspielen ohne Niederlage geht es am Dienstag (21 Uhr) gegen Inter Mailand nur noch um den Gruppensieg - das Achtelfinale ist bereits sicher.

Zubimendi weckt das Interesse des FC Bayern

Einer von Xabi Alonsos einstigen Schützlingen, der eng mit dem Aufstieg Real Sociedads verbunden ist, heißt Martin Zubimendi. Der zentrale Mittelfeldspieler avancierte bereits 2020 zur Stammkraft bei den Profis der ersten Mannschaft, spielte in Xabi Alonsos erster Saison aber noch für Real Sociedad B. Inzwischen hat Zubimendi 129 Partien in La Liga (sechs Tore) bestritten. Seine Fähigkeiten als Sechser blieben auch bei der Konkurrenz nicht unentdeckt: Der FC Bayern soll interessiert sein am 24-Jährigen, der bei Real Sociedad zum Profi und auch zum spanischen Nationalspieler reifte.

Real Sociedad, Leverkusens Trainer, ein aufstrebender Mittelfeldspieler und der FC Bayern - alles rückt näher zusammen in Zeiten, in denen die Mannschaft aus dem Baskenland erstmals seit 20 Jahren im Achtelfinale der Champions League steht. Damals, in der Saison 2003/2004, hatte Real Sociedad übrigens auch einen jungen Mittelfeldstrategen in seinen Reihen. Sein Name: Xabi Alonso.