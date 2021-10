Die diffuse Sicht in der Johan-Cruyff-Arena hatte sich am späten Dienstagabend (19.10.2021) so langsam aufgeklart, da nahm das Debakel für Borussia Dortmund seinen Lauf.

Knapp zehn Minuten hatte es gedauert, bis sich die Nebelschwaden der zahllos von den einheimischen Fans gezündeten Bengalos in der proppenvoll besetzten Arena gesetzt hatten - und dann begann er: der Sturmlauf Ajax Amsterdams. Der letztlich in einem 4:0-Triumph über den BVB endete, der auch durchaus deutlicher hätte ausfallen können.

"Herrliches Ajax demütigte die Deutschen so wie Deutsche beinahe nie gedemütigt werden. Mit Fußball von einer erstaunlichen Überlegenheit walzte Ajax Borussia Dortmund nieder. Das Spiel in der höchsten Klasse Europas verdient das Prädikat herrlich." So urteilte die niederländische "Volkskrant" über die Partie, die Dortmunds - an diesem Abend bedauernswerter - Mittelfeldspieler Julian Brandt folgendermaßen beurteilte: "Es war für uns eine Lehrstunde. Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen."

Atemberaubende Resultate in der Liga und der Champions League

Dass Ajax mal wieder eine gute Truppe beisammen hat, war schon vor der Partie bekannt. Schließlich hatten die Niederländer nicht nur in der nationalen Meisterschaft mit teilweise atemberaubenden Resultaten (9:0 gegen Cambuur, jeweils 5:0 gegen Nijmegen, Arnheim und Sittard) aufgewartet. Auch in den ersten beiden Champions-League-Spielen bei Sporting Lissabon (5:1) und gegen Besiktas (2:0) war das Team von Trainer Erik ten Haag unangefochten.