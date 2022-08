live-ticker Champions League Ab 18 Uhr: Auslosung der Gruppenphase Stand: 24.08.2022 22:11 Uhr

Fünf deutsche Teams sind in dieser Saison in der Gruppenphase der Champions League vertreten. In Istanbul werden nun die Gegner ausgelost.

Die fünf Bundesligisten FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bekommen am Donnerstag ihre Gruppengegner in der Champions League zugelost.

Die Bayern und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sind bei der Gala in Istanbul in Topf 1 gesetzt. RB Leipzig wurde in Topf 2 einsortiert, der BVB und Bayer in Topf 3. Hier gibt es ab 18 Uhr die Auslosung live.

Ehrungen mit deutschen Hoffnungen

Gekürt werden zudem Europas Fußballer, Fußballerin und Trainer des Jahres. Aus deutscher Sicht dürfen Lena Oberdorf, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie Jürgen Klopp vom FC Liverpool hoffen.