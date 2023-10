Gegner des FC Bayern FC Kopenhagen - Entwickler für Trainer und Spieler Stand: 02.10.2023 19:44 Uhr

Es ist gerade nicht so einfach, im schönsten Stadion Dänemarks gepflegten Fußball zu spielen. Denn der Rasen im Parken - jener Spielstätte, in der Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen bei der EM 2021 einen Herzstillstand erlitt - ist von einem Konzert der dänischen Hip-Hop-Gruppe Suspekt ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.

Gepflegter Kombinationsfußball war nicht möglich, als der FC Kopenhagen am vergangenen Samstag (30.09.2023) zum Meisterschaftsspiel gegen den FC Midtjylland antrat. Auf dem holprigen Untergrund setzte es prompt eine 0:2-Niederlage.

Oder war der dänische Doublesieger schon mit dem Kopf ganz woanders? Denn nun kommt der FC Bayern in die mehr als 40.000 Zuschauer fassende Arena, in der eine besondere Stimmung herrschen wird, wenn Deutschlands berühmteste Mannschaft im Herzen von Kopenhagen vorspielt (Dienstag 21 Uhr).

Die Bayern kassierten vor 32 Jahren mal eine 2:6-Klatsche

Der Run auf die Karten war riesig, und gerade Fans ältere Semester kramten natürlich hervor, was einst vor 32 Jahren passierte: Am 23. Oktober 1991 kamen die Bayern mit sage und schreibe 2:6 im Uefa-Cup bei B1903 Kopenhagen unter die Räder.

Es war eine Niederlage, bei der Stars wie Stefan Effenberg unter ihrem dänischen Trainer Sören Lerby ziemlich neben der Spur liefen, der bald seinen Job verlor. Für die Münchner war das ein gerne verdrängte Episode, während man in Kopenhagen gerne von dieser besonderen Erinnerung zehrt.

Aus diesem Traditionsverein ging ein Jahr später erst der FC Kopenhagen hervor. Die erste Mannschaft, die 1992 unter dem neuen Namen auflief, bestand fast komplett aus ehemaligen B1903-Spielern.

Roony Bardghji ist das nächste Toptalent

Der FC Kopenhagen ist bekannt dafür, immer wieder Talente herauszubringen. Die bekanntesten sind der bei Werder Bremen, Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim spielende Thomas Delaney oder der gerade beim VfL Wolfsburg auftrumpfende Jonas Wind, der für seine sieben Saisontore gefeiert wird. Und auch der von Manchester United in diesem Sommer für 75 Millionen Euro erworbene Stürmer Rasmus Höjlund hat bis 2022 noch beim FC Kopenhagen gespielt.

Das nächste Toptalent ist Roony Bardghji. Der erst 17 Jahre alte Schwede ist wegen seiner Dribbelstärke gefürchtet und hat in der Liga schon sechsmal getroffen. Überhaupt hat sich der FC Kopenhagen in Dänemark einen großen Vorsprung erarbeitet, der durch die opulenten Einnahmen aus der Königsklasse eher größer als kleiner wird.

Die vergangene Saison hätte besser kaum laufen können, auch wenn in der Gruppenphase früh Schluss war. Immerhin erreichten die Dänen gegen Borussia Dortmund, FC Sevilla und Manchester City bei einer klaren Niederlage auch jeweils ein Unentschieden.

Jacob Neestrup hat das richtige Händchen

Natürlich hat das Hoch auch viel mit dem Trainer zu. Jacob Neestrup ist nicht nur ein Kind der Stadt, sondern auch des Klubs. Der 35-Jährige hat sich nur einmal außerhalb des FC Kopenhagen bewegt, als er in der Corona-Saison 2019/2020 beim Viborg FF trainierte. Als Fußballer war er selbst als Mittelfeldtalent in der Akademie, musste aber mit 23 Jahren wegen einer Verletzung seine Karriere beenden.

Der Baumeister: Trainer Jacob Neestrup