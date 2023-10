Champions League gegen die AC Mailand Dortmunds Wiedersehen mit Pulisic Stand: 04.10.2023 07:46 Uhr

Im Champions-League-Spiel gegen die AC Mailand trifft Borussia Dortmund auf einen alten Bekannten: Christian Pulisic. Nach schwierigen Jahren beim FC Chelsea scheint der US-Amerikaner nun wieder in Topform.

Die Rückkehr von Christian Pulisic zu Borussia Dortmund beschäftigte die Verantwortlichen und die Fans des BVB monatelang. Schon vor der Winterpause der vergangenen Saison kamen Gerüchte auf, der US-Amerikaner könne vom FC Chelsea zurück zu den Schwarz-Gelben wechseln, im Sommer kam das Thema dann erneut hoch.

Beim FC Chelsea nicht mehr glücklich

Jetzt kehrt Pulisic tatsächlich nach Dortmund zurück - allerdings im Trikot der AC Mailand. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Live-Ticker und im Audiostream bei sportschau.de) erwartet die Borussia am zweiten Spieltag der Champions League den italienischen Renommierklub.

Die "Rossoneri" überwiesen im Sommer rund 22 Millionen Euro Ablöse nach London. Pulisic unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2027 mit einer Option für eine weitere Saison.

An der Themse war der 25-Jährige nicht mehr sonderlich glücklich. In seiner letzten Saison bei den "Blues" machte er nur 24 Ligapartien, oftmals war er nur Ergänzungsspieler, nie war er über die volle Distanz dabei. Nur ein Tor und eine Vorlage sprangen für den Flügelspieler heraus, zwischendurch war er wegen Knieproblemen wochenlang ausgefallen. Nach dem Kaufrausch der neuen Eigentümer um den US-Amerikaner Todd Boehly plante der FC Chelsea dann nicht mehr mit ihm.

Beim AC Mailand in der Stammelf

Beim AC Mailand ist er nun wieder glücklich. Unter Trainer Stefano Pioli ist der US-Amerikaner gesetzt, stand in der Liga in sieben Spielen siebenmal in der Startelf. Gemeinsam mit Linksaußen Rafael Leao und Mittelstürmer Olivier Giroud bildet er die Offensivabteilung, drei Tore und eine Vorlage hat er schon auf der Haben-Seite.

In der Tabelle liegt der AC hinter dem Stadtrivalen Inter auf Platz zwei der Tabelle. Bei der Generalprobe für das Dortmund-Spiel feierte das Team am Wochenende einen 2:0-Sieg gegen Lazio Rom. Pulisic war für den Führungstreffer verantwortlich.

Schon als 17-Jähriger in der Bundesliga

In Dortmund hoffen sie nun, dass Pulisic nicht auch in der Champions League in Torlaune kommt. Nach der 0:2-Auftaktpleite bei Paris Saint-Germain steht der BVB in der "Knallergruppe" F schon unter Druck, Mailand kam zum Start daheim zu einem torlosen Unentschieden gegen Newcastle United.

Dortmund hatte Pulisic im Februar 2015 als Jugendlichen aus den USA von den Pennsylvania Classics verpflichtet. Er galt als großes Versprechen. Sein erstes Bundesligaspiel machte er im Januar 2016 als damals

17-Jähriger gegen den FC Ingolstadt. Damit war er damals der achtjüngste Spieler der Bundesliga. Sein erstes Ligator machte er im April 2016. Sein Treffer gegen den Hamburger SV machte ihn zum bis dahin jüngsten ausländischen und insgesamt viertjüngsten Bundesligatorschützen. Durch sein zweites Bundesligator kurze Zeit später gegen den VfB Stuttgart wurde Pulisic zum bis dahin jüngsten Bundesligatorschützen mit zwei Treffern.

Für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea

Doch die Zeiten in Dortmund waren nicht immer gut. So gehörte er in der Saison 2018/19 unter Trainer Lucien Favre nicht mehr zur Stammelf und verlor seinen Platz auf der Außenbahn an Jadon Sancho. 2019 wechselte er dann für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro zum FC Chelsea und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. "Dortmund war für mich der perfekte Start, deshalb werde ich dem Klub immer dankbar sein. Ich war jung, aber dieser Klub, mit diesen unglaublichen Fans, hat mir sehr geholfen" , sagte er später.

Nicht das erste Wiedersehen mit Dortmund

Für Pulisic ist es nicht das erste Wiedersehen mit dem alten Klub, wobei das erste nicht von langer Dauer war. In der vergangenen Saison scheiterte Dortmund im Achtelfinale der Champions League an den "Blues". Beim Hinspiel in Dortmund war Pulisic verletzt, beim Rückspiel an der Stamford Bridge wurde er in der 83. Minute eingewechselt.

Nun also die Rückkehr auf den Dortmunder Rasen. Vom aktuellen Team der Borussen hat aber nur noch Marco Reus mit Pulisic zusammengespielt.