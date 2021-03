Ungarn: "Die UEFA darf spielen, ohne Einschränkungen"

Am 6. August 2020 teilte die UEFA mit, dass Ungarn möglicherweise bald eine besondere Rolle spielen könnte. Vier Verbände, darunter Ungarn, würden in der Coronakrise neutrale Spielorte zur Verfügung stellen "und den Teams einen Reisekorridor anbieten, um das Spiel ohne Einschränkungen zu spielen" , hieß es damals. Bedeutet: Einreisebeschränkungen werden für die Mannschaften in Ungarn nicht gelten, wenn Spiele der UEFA anstehen. Das findet sich bis heute auch in den Einreisebestimmungen wieder. "Nicht-ungarische Staatsbürger dürfen einreisen, wenn sie Teilnehmer einer internationalen Sportveranstaltung in Ungarn sind" , heißt es darin.

Seitdem machte die UEFA von dem Angebot rege Gebrauch. Schon in der Qualifikation zur Champions League wurde das Spiel zwischen NK Celje (Slowenien) und FC Dundalk (Irland) wegen Einreisebeschränkungen nach Budapest verlegt. Als nun einige Spiele in den K.o.-Runden der Champions League und der Europa League an ihrem ursprünglich geplanten Spielort nicht auszutragen waren, griff die UEFA in Abstimmung mit den Klubs nun bei den Männern bereits fünf Mal auf Budapest zurück. Bei den Frauen spielt der VfL Wolfsburg sein Achtelfinal-Rückspiel gegen Lilleström (Norwegen) in der ungarischen Stadt Györ.