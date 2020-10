Auslosung der Champions League: Lostöpfe, Einschränkungen, Aussichten

Das Grundprinzip der Auslosung ist zunächst simpel. 32 Mannschaften werden in acht Gruppen mit je vier Teams gelost. In jeder der acht Gruppen spielt jeweils eine Mannschaft aus den vier Lostöpfen. Zuerst wird Topf 1 auf die acht Gruppen verteilt, dann werden die Töpfe 2, 3 und 4 nacheinander hinzu gelost. Zwei Mannschaften aus einem Topf können also nicht gegeneinander spielen.