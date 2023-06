Finale der Champions League Endspiel im dritten Versuch - Vorfreude in der Türkei Stand: 09.06.2023 23:10 Uhr

Das Finale der Champions League findet im dritten Versuch endlich in Istanbul statt. Das Spiel fällt in eine Zeit voller Krisen und Herausforderungen für die Türkei.

In Istanbul ist die Vorfreude auf das Finale der Champions League groß. Für türkische Fußballfans ist es endlich wieder ein großes Spiel in ihrer Heimat und damit eine Ablenkung von den zahlreichen großen Krisen ihres Landes. Doch mehr als Stolz bleibt den Menschen von dem Endspiel kaum. Von dem Finale selbst werden die Menschen in der Türkei allerdings wohl nur vor dem Fernseher etwas haben.

Karten kosten bis zu 690 Euro und sind kaum zu bekommen

Die Eintrittskarten für das Spiel betragen je nach Kategorie 70, 180, 490 oder 690 Euro. Das Atatürk Olympiastadion ist eines der größten Europas, 72.000 Karten für das Spiel gibt es insgesamt, trotzdem sind sie Mangelware. Fast 25.000 davon verteilte die UEFA an Sponsoren und VIPs. 40.000 teilen sich die Fans von Manchester City und Inter Mailand, nur 7.200 gingen überhaupt in den freien Verkauf. Karten sind also kaum zu bekommen, schon im Originalpreis sehr teuer und mit Glück wohl nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen.

Viele Menschen in der Türkei sind trotzdem froh über das Spiel. "Wir wollen, dass die Türkei mit solchen Ereignissen Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben eine bunte Kultur, Europa sieht das nicht. Wir haben hier auch Spaß, es gibt hier auch gute Menschen" , sagte ein türkischer Fan im WDR5-Morgenecho.

Inflation ist das große Problem der Menschen in der Türkei

Er spielte damit auf die Wahl in dem politisch zerrissenen Land an. Präsident Recep Tayyip Erdogan gewann in einer Stichwahl eine weitere Amtszeit als Präsident und wird weiter autokratisch regieren können - seit Jahren sind Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Und es gibt weitere Probleme für die Menschen in der Türkei: Bei vielen wirkt die Erdbebenkatastrophe im Grenzgebiet zu Syrien nach. Alleine in der Türkei starben mehr als 50.000 Menschen, zahlreiche weitere wurden verletzt, viele verloren ihre Heimat.

Die türkische Lira verliert derzeit deutlich an Wert.

Landesweit bringt aber vor allem die Inflation viele Menschen zur Verzweiflung. Die türkische Lira erreichte zuletzt einen historischen Tiefststand. "Alles kostet jetzt das 10- oder 15-fache, die Gehälter sind dagegen niedrig geblieben" , sagte Sportjournalist Hüseyin Özkök im Gespräch mit der Sportschau. Er wird vom Finale in Istanbul berichten. "Der Fußball wird die Probleme für eine kurze Zeit ausblenden."

Der Sportjournalist Hüseyin Özkök

Istanbul musste bereits von 2020 auf 2021 und auf 2023 ausweichen

Der aktuelle Ball der Champions League trägt den Schriftzug "Istanbul 23". Doch Istanbul musste lange warten. Denn es gab auch schon Bälle mit "Istanbul 20" und "Istanbul 21", doch diese Endspiele fanden nicht statt.

Die Coronavirus-Pandemie zwang die UEFA 2020 zu Planänderungen, es folgte ein Finalturnier in Portugal - Istanbul bekam daraufhin das Finale 2021 zugesprochen. 2021 war die Pandemie immer noch ein bestimmendes Thema, wieder verlegte die UEFA das Finale nach Portugal, diesmal nach Porto. Istanbul hatte erneut das Nachsehen und musste in das Jahr 2023 ausweichen - nun ist es soweit.

Drei Bälle, ein Finale - Istanbul musste lange warten

"Es ist mir ein großes Vergnügen, es endlich sagen zu können: Willkommen in Istanbul" , ließ UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer Botschaft vor dem Endspiel der Champions League am Samstag (10.06.2023, 21 Uhr) mitteilen.

Planung Endspiele UEFA Champions League Jahr Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 2020 Istanbul Lissabon - - 2021 St. Petersburg Istanbul Porto - 2022 München St. Petersburg St. Petersburg Paris 2023 Wembley München Istanbul Istanbul 2024 - Wembley Wembley Wembley 2025 - - München München

Erstes großes internationales Spiel seit 2009

Die Türkei wird nun nach langer Zeit wieder ein großes Spiel ausrichten. 2009 verlor Werder Bremen gegen Schachtjor Donezk im Finale der Europa League mit 1:2 nach Verlängerung im Stadion von Fenerbahce - da hieß der Wettbewerb noch UEFA-Cup.

2005 fand im Atatürk Olympiastadion eines der größten Endspiele der Champions League statt, als der FC Liverpool gegen den AC Mailand aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 machte und im Elfmeterschießen gewann. 2019 gab es zumindest noch den Supercup der UEFA zwischen Liverpool und Chelsea im Stadion von Besiktas.

Liverpool feierte den Champions-League-Titel im Jahr 2005 in Istanbul.

Fernziel EM - Türkei bewirbt sich 2028 und 2032 erneut

2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 bewarb sich die Türkei vergeblich um die Ausrichtung einer EM der Männer. Zwei weitere Versuche gibt es schon jetzt: Bei der EM 2028 tritt die Türkei gegen eine gemeinsame Bewerbung aus England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland an. Bei der EM 2032 ist Italien der Konkurrent. Die UEFA will über beide Turniere im September 2023 entscheiden.