Champions League gegen Chelsea Dortmund schimpft über "Skandal"-Elfmeter Stand: 08.03.2023 07:07 Uhr

Der Handelfmeter im Spiel gegen den FC Chelsea erzürnt Borussia Dortmund. Besonders Matthias Sammer war fassungslos.

"Der Elfmeter und die Wiederholung - das ist ein handfester Skandal. Da braucht mir auch kein Regelhüter kommen" , schimpfte BVB-Berater Matthias Sammer als TV-Experte bei Prime Video, und er ging den niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie an: "Für solche Konstellationen gibt es Persönlichkeiten. Makkelie ist ein sehr, sehr arroganter Mensch."

Marius Wolf hatte während des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League beim FC Chelsea (0:2) eine Flanke im Strafraum mit der Hand aufgehalten. Das war in der 50. Minute. Der Körper war weggedreht, aber Arm und Hand befanden sich in der Flugbahn des Balles. "Es ist keine Absicht, ich gehe nicht zum Ball, habe meinen Arm am Körper und drehe mich noch weg" , sagte Wolf.

"Der Schiri war schuld"

Makkelie verhängte den Strafstoß und ließ ihn nach Kai Havertz' Schuss an den Pfosten wiederholen, weil Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Dies ist regeltechnisch ebenfalls korrekt.

BVB-Profi Emre Can hatte dafür allerdings kein Verständnis. "Der Schiri war schuld" , sagte er sichtlich aufgebracht. "Es ist mir scheißegal, wer vorher reingelaufen ist! Er trifft den Pfosten, fertig, aus." Habe Makkelie keine Traute, müsse "die UEFA eben einen anderen an die Stamford Bridge schicken. Es tut extrem weh, dass wir wegen eines Schiris ausscheiden."