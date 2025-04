Mögliche Rückkehr zur Klub-WM BVB sieht Hummels als "erste Alternative" bei weiteren Verletzungen Stand: 27.04.2025 12:09 Uhr

Borussia Dortmund behält Mats Hummels im Blick. Laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll der 36-Jährige bei weiteren Ausfällen in der BVB-Defensive eine Option für die Klub-WM sein.

Watzke bestätigte in der ZDF-Sendung "Aktuelles Sportstudio" am Samstagabend, dass man bei der Borussia die Idee diskutiert habe, Hummels von der AS Rom für die Klub-WM zurückzuholen.

Nach derzeitigem Stand gibt der Verein laut Watzke aber den jetzigen Spielern den Vorzug. Aber Watzke ergänzte: "Wenn sich noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Klub-WM teilnehmen kann, dann ist der Mats die erste Alternative."

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr lang fehlen. Möglich wäre eine Rückkehr von Hummels zum BVB schon im Juni, weil es für die Teilnehmer der Klub-WM ein zusätzliches Transferfenster gibt.

Watzke sieht aktuelle BVB-Spieler vor Hummels

Hans-Joachim Watzke

Hummels will der BVB also nur zurückholen, wenn noch weitere Defensivspieler für die Klub-WM ausfallen. "Aktuell sind ein paar Spieler vorne", sagte Watzke und meinte damit Spieler aus dem bestehenden Dortmunder Kader. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim am Samstag verteidigten Niklas Süle, Waldemar Anton und Rami Bensebaini in der BVB-Abwehrzentrale. Die derzeitigen BVB-Spieler würden sich nicht freiwillig auf die Bank setzen, nur weil Hummels für fünf Wochen zur Verfügung stehe, sagte Watzke.

Die Klub-WM in den USA, die auch als Testlauf für die WM 2026 dient, findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli statt. Erstmals werden 32 Mannschaften daran teilnehmen, aus Deutschland sind es Bayern München und Borussia Dortmund.

Dortmunder Abschied für Hummels wohl im August

Der Vertrag von Hummels in Dortmund war vor einem Jahr nicht mehr verlängert worden. Hummels, ein Mitglied des deutschen Weltmeister-Teams von 2014, werde beim BVB aber noch einen großen Abschied erhalten, voraussichtlich im August gegen Athletic Bilbao, kündigte Watzke an. Er betonte: "Der Mats ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals gehabt hat."

Unsere Quellen: