Endspiel oder Achtelfinale - die Champions-League-Chancen der Bundesligisten

FC Bayern München

Meister in Deutschland war der FC Bayern schon 31 Mal, Pokalsieger immerhin 20 Mal. Wer eingedenk dieser erdrückenden nationalen Dominanz schlussfolgert, dass sich die Münchner vor allem auf ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit fokussieren liegt nicht falsch. Jüngst hat Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der Sportbusinessmesse Spobis in Düsseldorf verkündet, man wolle die nächsten Jahre wie selbstverständlich zu den Top Drei in Europa gehören. "Das ist der Anspruch."

Denn im Wettstreit mit den großen Marken müssen sich die Münchener auch wirtschaftlich nicht verstecken: 2019/2020 wies die Bilanz bei einem Umsatz von 664 Millionen Euro einen Personalaufwand (für alle Angestellten) von 340 Millionen aus - jeder kann sich leicht ausrechnen, was die Hauptdarsteller wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Toptorjäger und Topverdiener Robert Lewandowski einstreichen.

Nur die Bayern haben wirtschaftlich und sportlich das Zeug, das Erreichen des Viertelfinals fast schon zum Minimalziel auszurufen. das Überstehen der Gruppenphase gegen den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew wird vorausgesetzt. Trainer Julian Nagelsmann kennt die hohen Erwartungen an ihn. Und er weiß, dass ihn in der K.o.-Phase am besten nicht das Verletzungspech ereilt.

Wie im vergangenen Jahr. Rückblickend ist nicht nur Hainer überzeugt, dass die Viertelfinalduelle im Frühjahr gegen Paris St. Germain (2:3, 1:0) anders ausgegangen wäre, wenn nicht Lewandowski gefehlt hätte. Auch jetzt könnte die fehlende Kadertiefe zum Problem werden, hier haben vor allem englische Topklubs wie der FC Chelsea, Manchester City oder der FC Liverpool deutlich mehr Möglichkeiten. In Bestbesetzung ist dem FC Bayern indes auch international immer noch viel zuzutrauen.

RB Leipzig

Hatte kein Losglück mit Leipzig: Jesse Marsch

Schlimmer hätte es kaum kommen können. Als die Lose für die Gruppenphase gezogen wurden, fuhr den Verantwortlichen des deutschen Vizemeisters ein Schreck durch die Glieder. Manchester City und Paris St. Germain, die Kaliber mit den unbegrenzten Möglichkeiten, sind die Gegner von RB Leipzig.

"PSG und Man City gehören zurzeit sicherlich zu den besten Teams der Welt, wenn sie nicht die beiden besten sind", sagte Trainer Jesse Marsch, der aber viel zu optimistisch und kämpferisch ist, um darauf nicht einen Ansporn für sein in der Liga schlecht aus den Startlöchern gekommenes Ensemble abzuleiten: "Das sind die großen Spiele, für die wir brennen. Wir müssen sie genießen – und natürlich an unser absolutes Limit kommen" , betonte der US-Amerikaner im Fachmagazin "Kicker".