UEFA entschuldigt sich für Chaos beim Finale der Champions League in Paris

Nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale in Paris hat sich die Europäische Fußball-Union UEFA bei den betroffenen Fans "aufrichtig" entschuldigt. Sie hätten an einem Abend, "der ein Fest des europäischen Vereinsfußballs hätte werden sollen, beängstigende und erschütternde Ereignisse erleben oder mit ansehen" müssen. "Kein Fußballfan sollte in eine solche Situation gebracht werden, und es darf nicht wieder passieren" , hieß es in einer UEFA-Erklärung vom Freitagabend.

Die Polizei in Paris registrierte rund um das Finale mehr als 100 Festnahmen und 230 Verletzte. Die UEFA erklärte das Chaos beim Einlass durch das hohe Aufkommen von Fans ohne gültige Tickets und gab einen unabhängigen Untersuchungsbericht in Auftrag. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Anstoßzeit wurde um mehr als eine halbe Stunde verschoben. Fanvertreter kritisieren eine einseitige Darstellung der UEFA. Die Untersuchung wird vom Portugiesen Tiago Brandão Rodrigues geleitet.