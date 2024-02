Achtelfinale der Champions League Inter gegen Atlético - Treffen zweier Schwergewichte Stand: 19.02.2024 18:38 Uhr

Mit Inter Mailand und Atlético Madrid treffen im Achtelfinale der Champions League zwei europäische Schwergewichte aufeinander. Im Mittelpunkt: Atlético-Trainer Diego Simeone.

Diego Simeone freut sich. "An meine Zeit in Mailand habe ich wunderbare Erinnerungen" , sagt der Trainer von Atlético Madrid vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (ab 21 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) bei Inter Mailand. Als Spieler der "Nerazzurri" konnte er 1997/98 den UEFA-Pokal gewinnen. Außerdem wird er im altehrwürdigen Stadion San Siro sein 100. Champions-League-Spiel als Trainer bestreiten. Er wird erst der neunte Coach sein, der das schafft.

Inzaghi: "Zwei extrem enge und knüppelharte Partien"

Der Respekt vor dem impulsiven Argentinier ist bei Inter also naturgemäß groß. Vor seinem Team auch. "Atlético stand in den vergangenen zehn Jahren zweimal im Finale der Champions League und kann auf eine reiche Europapokal-Erfahrung zurückblicken. Das werden zwei extrem enge und knüppelharte Partien" , sagt Inter-Trainer Simone Inzaghi.

Erfolgreich auf der Inter-Trainerbank: Simone Inzaghi

Da hat er wohl recht. Die Spanier, die in der heimischen La Liga als Vierter den Kontakt zur Spitze verloren haben, sind dafür bekannt, in K.o.-Duellen der Champions League mit Minimalaufwand zum Erfolg zu kommen. Gerade auswärts sind die "Matratzenmacher" auch schon mal gerne mit einem Unentschieden zufrieden.

Inter auf dem Weg zum Titel

Das könnten sie in Mailand dann wohl auch. Denn Inter geht als Favorit ins Treffen der beiden europäischen Schwergewichte. Das Team von Inzaghi zieht in der heimischen Serie A ziemlich einsam seine Kreise. Schon neun Punkte dick ist das Polster auf den Zweiten Juventus Turin, und Inter hat sogar noch ein Spiel weniger absolviert als der Rivale. Vor allem die Zugänge funktionieren - allen voran die beiden ehemaligen Mönchengladbach Yann Sommer und Marcus Thuram.

Top-Transfer aus der Bundesliga: Marcus Thuram (Inter Mailand)

"Das wird sehr schwierig. Inter ist im Moment in exzellenter Form. Ich mag ihren Stil. Im vergangenen Jahr sind sie in der Champions League bis ins Finale gekommen" , sagt deshalb auch Diego Simeone anerkennend.

Beide Teams zuletzt mit Kantersiegen

Ansonsten trennt Inter und Atlético gerade nicht viel. Beide Teams überstanden die Gruppenphase der Champions League ungeschlagen, wobei die Italiener in ihrer Gruppe hinter Real Sociedad San Sebastian dennoch nur Zweiter wurde.

Und auch die Generalproben für das erste Achtelfinal-Duell waren sich ähnlich. Inter legte vor und feierte einen 4:0-Erfolg gegen Serie-A-Schlusslicht US Salernitana, Atlético antwortete mit einem 5:0 gegen UD Las Palmas.