Champions League Frankfurt, Leipzig, Leverkusen - Endspiele in der Vorrunde Stand: 31.10.2022 18:32 Uhr

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben gute Chancen, auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Für Bayer Leverkusen ist immerhin noch die Europa League möglich. Ein Überblick über diese und andere Entscheidungen, die am letzten Spieltag der Vorrunde fallen werden.

Von Tim Beyer

In den Tagen vor dem entscheidenden Spiel ist Kevin Trapp in die Vergangenheit gereist. Trapp, 32, ist Torhüter bei Eintracht Frankfurt. Wenn er durch den Strafraum fliegt, ist für den Gegner gerade wenig zu holen. Diesmal ist er nicht geflogen, nicht durch seinen Strafraum und auch nicht mit dem Flugzeug. Er ist auch nicht mit der Bahn oder dem Auto gefahren, es war eine Reise, die nur in seinem Kopf stattfand.

Trapp hat sich an den 18. Mai erinnert, es ist der Tag, an dem er mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte. Also sagte Trapp nun, gut fünf Monate später, mit einiger Überzeugung: "Endspiele können wir."

Als Europa-League-Sieger darf die Eintracht in dieser Saison in der Champions League spielen, und sie tut das durchaus mit Erfolg. Das sechste und letzte Vorrundenspiel in der Gruppenphase wird nun ein besonders wichtiges Spiel. Es ist eins der Endspiele, von denen Trapp gesprochen hat.

Die Eintracht muss nur gewinnen, dann ist sie weiter

Mit einem Sieg am Dienstagabend (01.11.2022) bei Sporting Lissabon (7 Punkte) würde sich Eintracht Frankfurt (7 Punkte) bei der ersten Champions-League-Teilnahme gleich für das Achtelfinale qualifizieren. Doch einfach wird das nicht, das Hinspiel hatte die Eintracht mit drei Toren Unterschied verloren. Diesmal wäre verlieren keine gute Idee, auch ein Remis würde die Sache verkomplizieren.

Beide Szenarien, also Remis und Niederlage, haben gemeinsam, dass sie das Ende der Frankfurter Champions-League-Reise bedeuten würden. Für die Eintracht ginge es dann maximal in der Europa League weiter - oder gar nicht, falls Olympique Marseille zeitgleich Tottenham Hotspur besiegt. Aber Endspiele, das wissen sie in Frankfurt, sind ja auch dafür da, dass man sie gewinnt.

Champions League, Gruppe D Mannschaft Punkte Tore Tottenham Hotspur 8 6:5 Sporting Lissabon 7 7:7 Eintracht Frankfurt 7 5:7 Olympique Marseille 6 7:6

Ein Remis und Leipzig ist ein Achtelfinalist

Über einige Endspielerfahrung verfügen sie auch bei RB Leipzig, so sieht das zumindest Timo Werner. Er wird dabei nicht unbedingt an das gewonnene DFB-Pokalfinale in diesem Sommer gedacht haben, sondern an Schachtar Donezk und Real Madrid. Das waren die ersten Gruppengegner der Leipziger in dieser Champions-League-Saison, und RB verlor beide Spiele.

Fortan war dann jedes Spiel ein Endspiel - und die ersten drei hat Leipzig gewonnen. Warum also, sagt Werner, 26, solle es "nicht auch beim vierten Mal klappen." Beim Wiedersehen mit Donezk genügt RB am Mittwochabend (02.11.2022) in Warschau ein Remis, um das Achtelfinale zu erreichen. Ein Sieg tut es natürlich auch.

Nur verlieren darf RB Leipzig nicht, dann nämlich zöge Donezk nicht nur nach Punkten gleich. Sie würden dort dann auch den direkten Vergleich mit Leipzig gewinnen, und RB müsste runter in die Europa League.

Champions League, Gruppe F Mannschaft Punkte Tore Real Madrid 10 10:5 RB Leipzig 9 9:9 Schachtar Donezk 6 8:6 Celtic Glasgow 2 3:10

Leverkusen - wenn der Abstieg ein Erfolg wäre

Für Bayer Leverkusen geht es in der Champions League nicht weiter, man weiß das schon. Möglich wäre noch Platz drei - und damit der Einzug in die Playoffs der Europa League. Es wäre ein Abstieg, der doch ein Erfolg wäre. So sieht das auch Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Er sagt: "Wir wollen in Europa überwintern."

Dafür müsste Leverkusen (vier Punkte) im Heimspiel gegen Tabellenführer FC Brügge am Dienstagabend (01.11.2022) mehr Punkte holen als Atlético Madrid (5 Punkte) im Parallelspiel beim FC Porto. Dann ginge der Wunsch von Xabi Alonso in Erfüllung, weil Leverkusen gegen Atlético einmal gewonnen und einmal remis gespielt hat. Der direkte Vergleich geht also an Bayer.

Champions League, Gruppe B Mannschaft Punkte Tore FC Brügge 10 7:4 FC Porto 9 10:6 Atlético Madrid 5 4:7 Bayer Leverkusen 4 4:8

Bayern und der BVB sind schon in der nächsten Runde

Fehlen noch zwei deutsche Champions-League-Teilnehmer, der FC Bayern und Borussia Dortmund, der Grund ist ein einfacher: beide Mannschaften sind schon für das Achtelfinale qualifiziert. Die Bayern haben die Gruppe C dominiert und alle fünf Spiele gewonnen, der BVB (8 Punkte) hat vor dem abschließenden Spieltag der Gruppe G Platz zwei sicher, weil er den direkten Vergleich gegen den FC Sevilla (5 Punkte) gewonnen hat.

Milan oder Salzburg - wer kommt weiter?

Spannend ist vor dem letzten Spieltag der Vorrunde noch der Blick auf die Tabelle der Gruppe E. Der FC Chelsea (10 Punkte) ist schon weiter, um den zweiten Platz im Achtelfinale bewerben sich die AC Mailand und RB Salzburg. Am Mittwochabend (02.11.2022) treffen beide Mannschaften in Mailand aufeinander.

Milan (7 Punkte) würde gegen Salzburg (6 Punkte) ein Sieg oder ein Remis zum Weiterkommen reichen, bei einer Niederlage würde RB vorbeiziehen.