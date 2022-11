29. Dann gibt es die zweite Ecke dieser Partie - beide übrigens für die Gäste. Auch diese Standardsituation beschwöret keinerlei Gefahr herauf. Für Unterhaltung sorgt hier einzig der Blick zum Parallelspiel nach Porto. Dort passiert zumindest etwas.

28. Brügge probiert über einen Freistoß von Eduard Sobol aus dem linken Halbfeld im Sechzehner eine Visitenkarte zu hinterlegen. Der Plan geht allerdings nicht auf. Ein Mitspieler wird nicht gefunden.

25. Während in der BayArena nicht viel passiert, bekommt Leverkusen weitere Hilfe aus Porto. Der Portugiesische Meister führt inzwischen 2:0. Die Europa League erreicht die Werkself unter diesen Umstanden aber nur, wenn sie das Spiel hier nicht verliert.

23. Über eine Flanke von Moussa Diaby von der rechten Seite gelangen die Gastgeber nun mal wieder in den Strafraum. Einen Mitspieler findet der Franzose mit seiner Hereingabe nicht. Simon Mignolet kann ohne Mühe zugreifen.

19. Trotz beiderseitiger Bemühungen nimmt die Begegnung noch nicht richtig Fahrt auf. Immer wieder stören Ungenauigkeiten den Spielfluss. In diesem Moment rennt sich Callum Hudson-Odoi auf links fest, weil ihm der Ball zuvor ein klein wenig zu weit vom Fuß springt.

16. Ansonsten halten wir uns dann wieder überwiegend zwischen den Strafräumen auf. In der Summe handelt es sich um eine offene und sehr ausgeglichene Partie.

13. Den nächsten Patzer in der eigenen Spielhälfte erlaubt sich Odilon Kossounou. Diesmal kommt Brügge zum Abschluss. Aus der zweiten Reihe feuert Casper Nielsen mit dem rechten Fuß, lässt es dabei aber gehörig an der Zielgenauigkeit vermissen.

12. Nach einen leichten Ballverlust von Moussa Diaby am Mittelkreis noch in der eigenen Hälfte werden die Gäste erstmals zielstrebig und gelangen an den Sechzehner. Den Angriff bekommt der belgische Meister nicht zu Ende gespielt, da stört eine Abseitsposition.

10. In dieser Phase führen die Hausherren mal ausgiebig den Ball, tasten sich allmählich nach vorn. Von rechts wird dann allerdings kein Weg in die Box gefunden. Der Angriff versandet.

8. Im Parallelspiel ist der FC Porto gegen Atlético früh in Führung gegangen. Was Brügge den Gruppensieg kosten würde, käme der Werkself sehr gelegen. In diesem Moment stünden die Leverkusener in der Europa League.

6. Aus dem linken Halbfeld spielt Callum Hudson-Odoi einen gefühlvollen Pass in den Sechzehner. Den möchte Jeremie Frimpong volley verarbeiten, haut mit dem rechten Fuß aber am Ball vorbei.

4. Viel mehr tut sich fürs Erste nicht. Die Gäste ergattern zwar reichlich Spielanteile, lassen es aber betont ruhig angehen. Auch Bayer überstürzt nichts. Die Rheinländer sind irgendwo auch erst mal froh, dass hinten nichts anbrennt.

2. Nach einem Fehlpass über wenige Meter macht Exequiel Palacios seinen Fehler sofort wieder gut, erobert den Ball zurück und leitet so einen ersten Angriff ein. Über links nähert sich Mitchel Bakker dem Strafraum, wartet dann auf Robert Andrich und bedient diesen mit einem Querpass. Der Mittelfeldspieler haut aus vollem Lauf drauf, bleibt mit seinem Rechtsschuss aber hängen.

1. Spielbeginn

Trotz der jüngsten Pleite gegen Porto wird der FC Brügge erstmals die Gruppenphase der Champions League überstehen. Allein das stellt einen großen Erfolg dar. Der belgische Meister ist national aktuell die Nummer 3 – mit acht Punkten hinter dem Tabellenführer KRC Genk. Am Samstag wurde das Heimspiel gegen Oostende mit 4:2 gewonnen.

Die aktuelle Form der Leverkusener tut das nicht. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso blieben die Rheinländer zuletzt fünfmal in Folge sieglos. Der Spanier konnte einzig zum Amtsantritt den Sieg gegen Schalke einfahren (4:0). In der Bundesliga steht man auf Relegationsplatz 16, hat zuletzt in Leipzig mit 0:2 verloren. Aus dem DFB-Pokal ist mal längst ausgeschieden – in der 1. Runde gegen Elversberg. Die Werkself benötigt dringend Erfolgserlebnisse.

In der Gruppe B sind Brügge und Porto durch, obwohl die Belgier gegen die Portugiesen zuletzt die ersten Gegentreffer im laufenden Wettbewerb schlucken mussten – und dann gleich vier an der Zahl. Dennoch ist man Tabellenführer und wird versuchen, die Spitze und den einen Punkt im Fernduell gegenüber Porto zu verteidigen. Für den Tabellenletzten Leverkusen ist das Achtelfinale nicht mehr zu erreichen. Dennoch bleibt das Ziel Platz 3 und Europa League. Dafür muss die Werkself mehr Punkte holen, als dies Atlético parallel in Porto tut. Der direkte Vergleich mit den Madrilenen spricht für Bayer.

Im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel am Samstag nimmt Xabi Alonso aufseiten der Hausherren sechs Veränderungen vor. Anstelle von Piero Hincapié (Gelbsperre), Daley Sinkgraven (nicht für Champions League gemeldet), Timothy Fosu-Mensah, Nadiem Amiri, Amine Adli und Adam Hložek (alle Bank) rücken Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Callum Hudson-Odoi und Patrik Schick in Leverkusens Startelf. Zwei Umstellungen nimmt Carl Hoefkens bei den Gästen nach der letzten Partie am Wochenende vor. Nicht in Brügges Anfangsformation finden sich heute Raphael Onyedika (Gelbsperre) und Antonio Nusa (Bank). Dafür dürfen Eduard Sobol und Noa Lang mitwirken. Wegen der dritten Gelben Karte sind ferner Abakar Sylla und Denis Odoi nicht mit dabei.