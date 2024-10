Deutsch-spanische Duelle Champions League - Bayern Dortmund schlägt Real Barcelona Stand: 21.10.2024 18:48 Uhr

Die Reform der Champions League führt dazu, dass die Topklubs aus Deutschland und Spanien noch häufiger aufeinander treffen. In dieser Woche stehen erneut Duelle zwischen dem FC Bayern und Barcelona sowie Real Madrid und Borussia Dortmund an. In der Gesamtrechnung steht es 52:39 für die Bundesliga.

Es gibt eine Phase zwischen Oktober 2012 und Dezember 2017, in der spielte Borussia Dortmund genauso oft in der Champions League gegen Real Madrid - zehn Mal - wie in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04, und in dieser Phase spielten die Gelsenkirchener immer in der höchsten deutschen Liga, der BVB allerdings nicht immer in der europäischen Eliteliga.

Halbfinale 2012/13 mit BVB - Real und Bayern - Barça

Zehnmal standen sich Real und die Dortmunder gegenüber, zwei Duelle stachen dabei hinaus. Am 24. April 2013 gewann der Bundesligist durch vier Tore von Robert Lewandowski das Hinspiel im Halbfinale mit 4:1. Das Rückspiel verlor der BVB nach dramatischer Schlussphase mit 0:2 und zog ins Endspiel ein. Da traf er in London auf den FC Bayern, der sich wiederum ganz souverän mit 4:0 und 3:0 gegen den FC Barcelona durchgesetzt hatte.

2013: Robert Lewandowski bejubelt seinen Viererpack gegen Real Madrid

In Wembley unterlag der BVB, obwohl er für sich reklamieren durfte, dass er über weite Strecken die bessere Mannschaft gewesen war. Das galt auch für das Finale 2024, als er am 1. Juni in London gegen Real Madrid mit 0:2 unterlag.

Dortmund gewann noch nie im Bernabéu

Es gibt also schon nach weniger als fünf Monaten die Chance, eine klitzekleine Revanche zu nehmen. Ein Sieg am Dienstag (22.10.2024, ab 20.50 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker der Sportschau) wäre der erste für den BVB im Estadio Santiago Bernabéu, er wäre vor allem aber ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale, die die acht besten Mannschaften nach der Ligaphase schaffen werden.

Dortmund hat als Spitzenreiter nach zwei Spieltagen sechs Punkte und damit drei mehr als jeweils der FC Bayern, der FC Barcelona und Real Madrid, die sich auf den Plätzen 15 bis 17 finden.

Bilanz BVB gegen Real Madrid in der Champions League Spiele Siege Remis Niederl. Tore 15 3 5 7 19:26

Eine weitere Niederlage würde für die drei Schwergewichte des europäischen Fußballs bedeuten, dass die Gefahr groß wird, in den Playoffs zwei weitere Spiele bestreiten zu müssen, die angesichts der aufgeblähten Klub-WM im Sommer 2025 ohnehin sehr anstrengend wird.

Spiele Real Madrid - Borussia Dortmund in der Champions League Datum Paarung Ergebnis 22.10.24 Real Madrid - Borussia Dortmund ? 01.06.24 Borussia Dortmund - Real Madrid (in London) 0:2 06.12.17 Real Madrid - Borussia Dortmund 3:2 26.09.17 Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 07.12.16 Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 27.09.16 Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2 08.04.14 Borussia Dortmund - Real Madrid 2:0 02.04.14 Real Madrid - Borussia Dortmund 3:0 30.04.13 Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0 24.04.13 Borussia Dortmund - Real Madrid 4:1 06.11.12 Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2 24.10.12 Borussia Dortmund - Real Madrid 2:1 25.02.03 Borussia Dortmund - Real Madrid 1:1 19.02.03 Real Madrid - Borussia Dortmund 2:1 15.04.98 Borussia Dortmund - Real Madrid 0:0 01.04.98 Real Madrid - Borussia Dortmund 2:0

Die Historie der Europapokal-Duelle zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund begann erst 1998, und das mit einem legendären Spiel, in dem bereits vor dem Anpfiff ein Tor gefallen war. Das war allerdings wörtlich zu nehmen. Ein umgerissener Schutzzaun hatte ein Tor mitgerissen, und es dauerte sehr lange, bis die Madrilenen Ersatz beschafften. Dortmund verlor 0:2, schied als Titelverteidiger im Halbfinale aus.

2020: Bayern gewinnt mt 8:2 in Barcelona

In der Gruppenphase der selben Saison kam es zum ersten Mal im wichtigsten Europapokal zu Spielen zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern. Die Münchner gewannen zu Hause mit 1:0 und auswärts mit 2:1. Das setzte den Ton, denn von den insgesamt 13 Spielen in der Champions League gewannen die Bayern zehn gegen Barcelona, eines davon mit 8:2. Die Demütigung sahen im damals nur auf ein Spiel beschränktes Viertelfinale keine Zuschauer im neutralen Stadion in Lissabon - Corona.

Bilanz FC Bayern gegen FC Barcelona in der Champions League Spiele Siege Remis Niederl. Tore 13 10 1 2 33:13

Trainer der Bayern war in jenem August 2020 Hansi Flick, Mittelstürmer Robert Lewandowski. Beide werden am Mittwoch (ab 20.50 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker bei der Sportschau) für den FC Barcelona arbeiten, der aus seinen bislang nur zwei Siegen gegen die Bayern maximalen Ertrag einfuhr.

Hansi Flick während des 8:2 mit Bayern München gegen den FC Barcelona

Das Hinspiel im Viertelfinale der Saison 2008/09 gewannen die Katalanen mit 4:0, kamen nach einem 1:1 im Rückspiel weiter und gewannen letztlich sogar den Pokal durch einen Sieg im Finale gegen Manchester United.

FC Barcelona - FC Bayern München in der Champions League Datum Paarung Ergebnis 23.10.24 FC Barcelona - FC Bayern ? 26.10.22 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 13.09.22 FC Bayern - FC Barcelona 2:0 08.12.21 FC Bayern - FC Barcelona 3:0 14.09.21 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 14.08.20 FC Barcelona - FC Bayern (in Lissabon) 2:8 12.05.15 FC Bayern - FC Barcelona 3:2 06.05.15 FC Barcelona - FC Bayern 3:0 01.05.13 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 23.04.13 FC Bayern - FC Barcelona 4:0 14.04.09 FC Bayern - FC Barcelona 1:1 08.04.09 FC Barcelona - FC Bayern 4:0 04.11.98 FC Barcelona - FC Bayern 1:2 21.10.98 FC Bayern - FC Barcelona 1:0

Das gelang auch 2015 im Endspiel gegen Juventus Turin, nachdem die Bayern im Halbfinale ausgeschaltet worden waren. Barcelona legte den Grundstein im Camp Nou mit einem 3:0-Sieg, der 3:2-Erfolg der Münchner im Rückspiel war wertlos, er hübschte nur die Bilanz auf, die zusammengerechnet bei den Duellen in der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund sowie FC Barcelona gegen den FC Bayern für die Bundesligisten spricht: Von 28 Spielen gewannen sie 13, sechs endeten unentschieden, neun gingen zugunsten der spanischen Topklubs aus - bei einem Torverhältnis von 52:39.

Dortmunds Topgegner beide aus La Liga

Deutlich schwächer als gegen Barcelona ist die Bilanz der Bayern gegen Real Madrid im wichtigsten europäischen Wettbewerb. Von den 30 Duellen gingen 14 verloren, zwölf wurden gewonnen. Viel kürzer ist die Historie der Spiele zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona. In der Champions League gab es bislang nur zwei Gruppenspiele in der Saison 2019/20, von denen eines unentschieden endete und die Katalanen eines gewannen.

Die Chance zum ersten Sieg bietet sich dem BVB - die reformierte Champions League macht es möglich - am 11. Dezember. Am 6. Spieltag wird Barcelona in Dortmund zu Gast sein. Der Computer wollte es, dass die Gegner der Borussia aus Topf 1 beide aus La Liga kommen.