3. Liga  - ganz enger Zeitplan und viele Fragen

Chris Förster, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, bestätigte der Sportschau, dass sein Verein spätestens am Samstag (09.05.20) ein an den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gerichtetes Schreiben abschicken will, indem angezeigt wird, dass zumindest die "kurzfristige Umsetzung des Hygienekonzeptes" nicht möglich sei. In einem Entwurf des Schreibens heißt es, dass das Konzept "an den Spieltagen erhebliche Anforderungen an die Infrastruktur unseres Stadions" stelle, "das diesen nicht gerecht werden kann". Auch bei Auswärtsspielen würden sich Probleme ergeben, die nur mit finanziellem Mehraufwand zu erfüllen seien. So heißt es: "Die Hotels, die wir gemeinhin nutzen, sind normale Mittelklassehotels, die einen solchen Aufwand infrastrukturell in aller Regel nicht leisten können - jedenfalls nicht ohne erheblichen Mehraufwand, der dann auf die Gastmannschaft umzulegen wäre."

Das Hygienekonzept des DFB sieht in dem Punkt vor: "Exklusives Hotel für die Mannschaft oder exklusive Etage/Bereiche zur Vermeidung von Kontakten mit anderen Hotelbesuchern." Sollte diese exklusive Nutzung nicht möglich sein, lauten die Vorgaben immer noch: "eigener Eingang für das Team", "eigene Hotelbereiche ohne andere Gäste (Zimmerflur, Speiseraum, Besprechungsraum)", "eigener Aufzug".

Stellenausschreibung für Hygienebautragten

Weil das Konzept auch einen Hygienebautragten erfordere, der zwingend "approbierter Arzt" sein müsse, schrieb Carl Zeiss Jena - genau wie der FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg - eine Stelle aus.

Zu den Aufgaben des gesuchten Arztes gehört laut Ausschreibung der Jenaer: "Entnahme der Testproben aller Personen der Testgruppe des Vereines." Noch, so Geschäftsführer Förster am Samstagmorgen zur Sportschau, sei niemand eingestellt worden. Die Zeit drängt, laut angepasstem Rahmenterminkalender soll die erste Testreihe am Sonntag beginnen.

Stand: 09.05.2020, 11:16