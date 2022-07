1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 2:1 Traumrückkehr für Kaiserslautern in die 2. Liga Stand: 15.07.2022 22:37 Uhr

Ein später Treffer hat dem 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitag (15.07.22) eine Traumrückkehr in die 2. Bundesliga beschert.

Kaiserslauterns Fans konnten nach vier Jahren Zweitliga-Abstinenz früh jubeln: Mike Wunderlich schoss die Roten Teufel in der elften Minute in Führung. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte der eingewechselte Havard Nielsen den Ausgleich für Hannover. Den Siegtreffer erzielte Kevin Kraus nach einem Eckball in der Nachspielzeit (90. + 2).

Lautern mit viel Aufstiegs-Euphorie

Kaiserslautern begann mit viel Schwung und schien die seit dem unter Coach Dirk Schuster geglückten Aufstieg entstandene Euphorie in der Region direkt in den Saisonstart mitgenommen zu haben: keine Eingewöhnungsphase in die neue Liga und die neue Saison. Beide Mannschaften nahmen die Zweikämpfe ab der ersten Sekunde an, in der 13. Minute hatten mit dem Hannoveraner Gaël Ondoua und Lauterns Boris Tomiak bereits zwei Spieler die Gelbe Karte von Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther vors Gesicht gehalten bekommen.

Den ersten Abschluss sahen die etwa 40.000 Fans im Fritz-Walter-Stadion von Hannover: Doch der von Union Berlin auf den Betzenberg gewechselte Andreas Luthe hatte mit Louis Schaubs Schuss keine Probleme (11.). Fast im Gegenzug jubelten die Fans der Heimmannschaft.

Börners Saisoneinstand zum Abgewöhnen

Denn Hannovers Innenverteidiger Julian Börner erlebte einen Saisoneinstand zum Abgewöhnen: Einen völlig verunglückten Rückpassversuch Börners zurück zu Keeper Ron-Robert Zieler nahm sich Terrence Boyd, bediente Wunderlich in zentraler Position perfekt, der mit einer Grätsche den Ball ins Tor der Hannoveraner beförderte. Es war das erste Zweitliga-Tor des 36-Jährigen seit elfeinhalb Jahren. Damals hatte Wunderlich für den FSV Frankfurt getroffen.

Und während Hannover weiter Schwierigkeiten hatte, in die Partie zu kommen, probierte es Wunderlich wenig später mit einer Direktabnahme noch einmal - diesmal erfolglos (20.).

Der neue 96er-Coach Stefan Leitl musste früh taktisch umstellen: Ondoua hatte Glück, dass er nach einem unfairen Armeinsatz im Zweikampf nicht Gelb-Rot sah, wurde wenig später zum Schutz vor einer drohenden Hinausstellung ausgewechselt.

Der "Betze brennt" - im ersten Saisonspiel

Die Partie nahm immer weiter an Fahrt und Engagement auf: Nach einem theatralischen Fall von FCK-Rechtsaußen Jean Zimmer nach einer Berührung von Phil Neumann entwickelte sich das erste "Rudel" - der Schiedsrichter musste die Gemüter beruhigen.

Aber weiter blieb Lautern am Drücker, der für den verletzten Ben Zolinski eingewechselte Kenny Redondo prüfte Zieler mit einem Fernschuss (39.).

Keine weiteren Wechsel zur zweiten Hälfte

Ohne weitere personellen Wechsel begann Spielabschnitt zwei ebenso wie der erste geendet hatte: mit vielen beherzt geführten Zweikämpfen, lauten Fans aus beiden Lagern und einem zielstrebigeren FCK. Klare Torchancen konnten sich die Gastgeber aber nicht erarbeiten.

Nach einer gespielten Stunde erarbeiteten sich die Gäste aus Niedersachsen mehr Spielanteile - und auch eine bessere Chance: Neumann zog aus der Distanz ab und verfehlte nur knapp. Eine Viertelstunde vor Spielende zwirbelte Sebastian Kerk einen ruhenden Ball aus zentraler Position um die Mauer - aber Luthe bewies bei seiner Flugeinlage ein gutes Auge und lenkte den Ball um den Pfosten. Wenig später zeichnete sich der Keeper bei einem Kopfball von Havard Nielsen erneut aus.

Nielsen mit dem Ausgleich

In der 80. Minute war Luthe dann aber machtlos. Cedric Teuchert arbeitete sich auf der linken Seite durch und passte den Ball in den Rücken der Innenverteidigung in die Mitte. Dort stand Nielsen richtig und schob den Ball in die linke Ecke zum Ausgleich. Die 96er drängten danach mit dem zweiten Wind auf den Siegtreffer. Doch der FCK hielt dagegen: Kevin Kraus verwandelte nach einem Eckball freistehend aus kurzer Distanz.

Am zweiten Spieltag reist Kaiserslautern zu Holstein Kiel (23.07.22, 13.00 Uhr), Hannover empfängt den FC St. Pauli (20.30 Uhr)