Erstmals zwei Starterfolge für Fortuna in Liga zwei Fortuna siegt gegen Paderborn dank Hennings Stand: 22.07.2022 20:33 Uhr

Routinier Rouwen Hennings hat am Freitagabend (22.07.22) Fortuna Düsseldorf zum Sieg gegen den SC Paderborn und an die Tabellenspitze der 2. Liga geschossen.

Dawid Kownacki hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (2.). Felix Platte erzielte Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich (21.), doch Rouwen Hennings stellte nach einer halben Stunde den alten Abstand wieder her.

Auch im zweiten Spielabschnitt präsentierte sich der SCP mindestens so stark wie die Fortuna, ohne in der chancenarmen, aber sehr kampfbetontenPartie jedoch den Ausgleich bewerkstelligen oder gar den Siegtreffer erzielen zu können.

Conteh vergibt frühe Führung des SCP

Beide Trainer tauschten ihre Startformationen nach dem gelungenen Saisonauftakt nicht. Die Paderborner, nach dem 5:0 über den Karlsruher SC in der Vorwoche erster Tabellenführer der neuen Saison, vergaben bereits nach wenigen Sekunden durch Neuzugang Sirlord Conteh eine gute Chance zur Führung und bekamen die kalte Dusche: Kownacki traf nach Vorarbeit von Shinta Appelkamp eiskalt.

Auch in der Folge agierten beide Teams mit offenem Visier, Hennings konterte den zwischenzeitlichen Ausgleich von Platte aus kurzer Distanz. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie ein wenig, Düsseldorf konzentrierte sich aufs Kontern und brachte den Heimsieg über die Zeit.

Der SC Paderborn muss am 3. Spieltag am Samstag (06.08.2022) gegen Hannover 96 ran, Fortuna Düsseldorf spielt schon am Freitag beim SV Sandhausen.