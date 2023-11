Partie gegen Kaiserslautern gedreht Wehen Wiesbaden sorgt weiter für Furore Stand: 12.11.2023 15:24 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch die vierte Partie in Folge gewonnen. Mit dem Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern schiebt sich der Aufsteiger nah an die Aufstiegsplätze. Der FCK befindet sich dagegen im Abwärtstrend.

Nach dem Überraschungserfolg vergangene Woche bei Fortuna Düsseldorf gelang es den starken Wiesbadenern, zu Hause gegen Lautern einen Rückstand zu drehen - 2:1 (0:1) hieß es am Ende. Mit nun 21 Punkten ist Wiesbaden nur noch zwei Zähler vom dritten Platz entfernt. Der FCK dagegen bleibt im vierten Ligaspiel in Folge sieglos und befindet sich erstmals seit dem 4. Spieltag in der unteren Tabellenhälfte.

Überraschende Führung für Kaiserslautern

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Bis zur 39. Minute hatte die ausgeglichene Partie keine Glanzlichter und keine echten Torchancen zu bieten. Mit dem ersten Schuss aufs Tor dann die Lauterer Führung: Marlon Ritter fiel ein versprungener Ball im Wiesbadener Strafraum vor die Füße und der Lauterer Angreifer versenkte ihn ohne zu zögern in der linken, unteren Ecke. Kurz vor der Pause bot sich Wiesbadens Ivan Prtajin die Riesenchance zum Ausgleich, doch aus kurzer Distanz beförderte er den Ball neben das Tor.

Wiesbadener Treffer nach abgefälschten Schüssen

Ähnlich überraschend wie der Führungstreffer fiel der Ausgleich, denn die Pfälzer begannen die zweite Hälfte dominant. Doch nach einer zunächst geklärten Wiesbadener Ecke kam Thijmen Goppel an den Ball, konnte seelenruhig in die Mitte marschieren und aus 20 Metern abziehen. Seinen halbhohen Schuss fälschte Nikola Soldo unhaltbar ins eigene Tor ab (51.).

Und auch die Wiesbadener Führung entstand aus einem abgefälschten Ball: Einen Freistoß von Robin Heußer aus 22 Metern bekam Prtajin an die Brust, von dort prallte der Ball unhaltbar in die rechte Ecke (65.). Die folgenden Lauterer Angriffsbemühungen verteidigten die Wiebadener souverän.

Wiesbaden in Fürth, Kaiserslautern gegen Kiel

Wehen Wiesbaden ist am 14. Spieltag auswärts in Fürth gefordert (Sonntag, 26.11.2023 um 13.30 Uhr). Lautern trifft zur selben Zeit am Betzenberg auf Holstein Kiel.