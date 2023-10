Hansa produziert Eigentor Rostock schlägt sich in Fürth selbst Stand: 07.10.2023 14:57 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Bundesliga einen knappen Erfolg gegen Hansa Rostock eingefahren - dank eines Eigentores.

Beim 1:0-Erfolg der Fürther vor rund 13.856 Zuschauern am Ronhof traf Rostocks Damian Roßbach in der 33. Minute ins eigene Tor. Die Hausherren verbesserten sich mit jetzt zwölf Punkten auf Platz acht der Tabelle, Die Franken sind nun seit vier Spielen ungeschlagen. Rostock (ebenfalls zwölf Zähler) rutscht auf Rang zehn.

Die Hausherren waren über die komplette erste Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Rostock tat kaum was für das Spiel. Die Gäste beschränkten sich aufs Kontern, ihre Gegenangriffe verpufften aber meistens schon an der Mittellinie. Das "Kleeblatt" hatte entsprechend viel den Ball, machte daraus aber nur sehr wenig. Im letzten Drittel war das Heimteam viel zu ungenau. Deshalb entstanden trotz der klaren Überlegenheit kaum Torchancen. Passenderweise war es ein Rostocker, der die Fürther in Führung brachte. Bei einem Eckball köpfte Damian Roßbach unhaltbar für seinen Torwart Markus Kolke ins eigene Tor.

Urbig pariert glänzend

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte die Spielvereinigung dann sogar noch das 2:0 erzielen können. Da klärte die Rostocker Abwehr einen Freistoß von Oussema Haddadi zu kurz. Der Ball landete am Elfmeterpunkt bei Dickson Abiama, der volley abzog. Kolke ließ den Ball nur abprallen, doch Maximilian Dietz setzte den Ball aus kurzer Distanz über das Tor.

In Halbzeit zwei taten die Gäste von der Ostsee wesentlich mehr fürs Spiel, konnten sich dabei aber zunächst keine Tor-Möglichkeiten erarbeiten. In der 70. Minute hatte dann John-Patrick Strauß die Riesen-Chance zum Ausgleich, scheiterte aber aus sechs Metern am glänzend reagierenden Torwart Jonas Urbig.

In der 87. Minute hätte dann Dennis Srbeny das 2:0 machen müssen. Er war schon an Torwart Kolke vorbei, doch Eigentorschütze Roßbach klärte auf der Linie. Auf der Gegenseite scheiterte dann noch Rostocks Júnior Brumado an Urbig. In einer turbulenten Schlussphase brachten die Fürther dann die knappe Führung über die Zeit.

Fürth beim Hamburger SV, Rostock gegen Kiel

Am kommenden Spieltag ist die SpVgg Greuther Fürth gegen den Hamburger SV gefordert (Samstag, 21.10.2023 um 13.00 Uhr). Hansa Rostock ist einen Tag später bei Holstein Kiel zu Gast (13.30 Uhr).