Tabellenführer nach klarem Sieg St. Pauli präsentiert sich gegen Nürnberg wie ein Aufsteiger Stand: 07.10.2023 22:26 Uhr

Der FC St. Pauli befindet sich in der 2. Liga unter Trainer Fabian Hürzeler weiter im Höhenflug. Gegen den 1. FC Nürnberg sicherte sich das Team am Samstag (07.10.2023) eindrucksvoll den 5:1 (1:1)-Sieg und die Tabellenführung.

Mit einem 1:0-Sieg in Nürnberg startete Fabian Hürzeler seine bisherige Erfolgsstory als Trainer auf St. Pauli. Nun kam es zum Wiedersehen mit dem Gegner, gegen den der 30-Jährige einst seine Premiere gefeiert hatte. Und seine unglaubliche Bilanz von zuvor 18 Siegen, sechs Unentschieden und nur zwei Niederlagen konnte er dabei noch weiter aufbessern. Und so geht das Hürzeler-Team als Tabellenführer vor dem Lokalrivalen HSV in die Länderspielpause.

Saad vollendet Traumkombination, Okunuki bestraft Vasilj-Fehler

Von der ersten Minute dominierten die Paulianer das Spiel, überzeugten mit ihrem Kombinationsspiel und dem kompromisslosen Gegenpressing nach Ballverlusten. Früh gelang den Gastgebern dann auch das 1:0 und dieser Treffer war ein Beleg für die Spielfreude, die Hürzeler seinem Team einimpfte. Nach einem tollen Angriff legte Marcel Hartel den Ball mit der Hacke auf Jackson Irvine, der nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder dabei war, und dessen Vorlage verwertete Elias Saad aus kurzer Distanz (4.).

St. Pauli hatte die Partie auch fortan vollkommen im Griff, Nürnberg hatte nicht einen aussichtsreichen Angriff. Doch dann leistete sich Nikola Vasilj einen Aussetzer, der für den überraschenden Ausgleich sorgte. Der Torhüter spielte einen überheblichen Fehlpass, nachdem Mats Möller Daehli im Pauli-Strafraum Kanji Okunuki bediente, der den Ball im langen Eck unterbrachte (24.).

Die Gastgeber zeigten sich danach zwar unbeirrt und machten weiter Druck, dem Nürnberg aber besser standhalten konnte als vor dem Angriff. FCN-Torhüter Christian Mathenia musste nur noch einen 18-Meter-Schuss von Oladapo Afolayan parieren (36.), mehr brachte St. Pauli trotz aller Überlegenheit nicht zustande, weil im Schlussdrittel die letzten Pässe nicht ankamen.

Doppelschlag in sieben Minuten

Das änderte sich nach der Pause aber schlagartig. Zunächst richtete es St. Pauli auf recht einfache Art und Weise. Eric Smith flankte per Freistoß und Johannes Eggestein vollstreckte aus kurzer Distanz zum 2:1 (49.). Wenig später gab es dann aber wieder ganz große Kunst. Vasilj initiierte einen Angriff, der über fünf Station in Eggesteins zweitem Treffer nach traumhafter Vorlage von Hartel mündete (56.). Traumhafter Fußball von St. Pauli - wie so oft unter Hürzeler.

Doch auch Vasilj musste nach seinem Patzer noch sein Können unter Beweis stellen. Der Keeper der Hamburger entschärfte einen starken Schuss von Lukas Schleimer, lenkte ihn gerade so noch an die Latte und verhinderte damit den Nürnberger Anschlusstreffer (70.). Direkt danach schaltete St. Pauli aber wieder auf Offensive, Mathenia musste mit einer Flugparade gegen Manolis Saliakas den vierten Gegentreffer verhindern (73.).

Im Anschluss kontrollierten die Gastgeber die Partie und ließen den Gegner fast kaum noch an den Ball kommen. Und dann gab es noch den krönenden Abschluss: Etienne Amenyido besorgte mit einem traumhaften Schlenzer das 4:1 (90.+4), Connor Metcalfe kurz darauf auch noch für den 5:1-Endstand (90.+5). St. Pauli nach neun Ligaspielen noch ohne Niederlage, erneut mit einer starken Gesamtleistung und unter Hürzeler in dieser Form weiter auf dem Weg in die Bundesliga.

St. Pauli in Paderborn, Nürnberg empfängt Hertha

Am kommenden Spieltag ist der FC St. Pauli beim SC Paderborn zu Gast (Samstag, 21.10.2023 um 13.00 Uhr). Nürnber trifft einen Tag später auf die Elf von Hertha BSC (13.30 Uhr).