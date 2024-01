Handelfmeter in der Nachspielzeit Rostock trifft spät gegen Elversberg Stand: 27.01.2024 15:01 Uhr

Ein Handelfmeter in der Nachspielzeit hat die Zweitligapartie zwischen Hansa Rostock und der SV Elversberg zugunsten der Gastgeber entschieden.

Aufsteiger Elversberg hat seine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga damit nicht beenden können. Die Saarländer unterlagen bei Abstiegskandidat Hansa Rostock 1:2 (1:0) und rutschen auf Platz elf ab. Die Norddeutschen verbesserten sich durch den Sieg immerhin auf Relegationsplatz 16.

Rote Karte und Strafstoß in der Nachspielzeit

Luca Schnellbacher (41.) brachte die Gäste in Führung, doch Dennis Dressel (69.) markierte den Ausgleich für die Hausherren. Der Elversberger Frederik Jäkel sah in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+1). Er hatte eine Torchance der Rostocker per Handspiel absichtlich verhindert. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Kai Pröger (90.+2) zum Sieg für die Rostocker. Elversberg holte aus den jüngsten fünf Spielen nur einen Punkt. Der FC Hansa konnte nach drei Pleiten hintereinander wieder dreifach punkten.

Nervöser Beginn

Beide Teams begannen die Partie nervös, zusammenhängende Aktionen waren nur selten zu sehen. Rostock versuchte zwar, den Gegner unter Druck zu setzen, aber es fehlten die spielerischen Mittel und die Ideen, um die Abwehr der SVE in Gefahr zu bringen. Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel der Gastgeber durchdachter und effizienter. Die Elversberger gerieten ein ums andere Mal in Verlegenheit, so dass der Sieg am Ende zwar glücklich aber nicht unverdient war.

Elversberg jetzt gegen Kaiserslautern

Am 20. Spieltag erwartet Elversberg am Sonntag (04.02.2023/13.30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern, Rostock tritt zeitgleich bei Hannover 96 an.