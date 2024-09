Tore nicht aufgezeichnet Stromausfälle auf Schalke sorgen für Kuriosität Stand: 20.09.2024 20:43 Uhr

Bei der dramatischen 3:5 (3:1)-Niederlage von Fußball-Zweitligist Schalke 04 gegen Darmstadt 98 haben Stromausfälle kuriose Folgen gehabt.

Beim ersten Vorfall gegen Ende der zweiten Halbzeit fielen am Freitagabend das Flutlicht und die Bildregie aus, die Partie wurde kurz unterbrochen. Das Flutlicht war schneller wieder in Betrieb als die Kameras, sodass der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 für Schalke durch Ron Schallenberg (39.) nicht in den TV-Leitungen zu erkennen war.

Zwar kam gegen 19.07 Uhr wieder ein Bild an, das allerdings extrem überbelichtet war. Nur schemenhaft ist zu sehen, dass Schalke einen Freistoß ausführt und Schallenberg am zweiten Pfosten Torwart Marcel Schuhen überwindet. Erst mit dem Torjubel wurde das Bild besser.

Zuschauer-Aufnahmen in sozialen Netzwerken

Von Zuschauern gefertigte Aufnahmen zeigen in den sozialen Netzwerken den Hergang: Ein direkter Freistoß von Tobias Mohr wurde von der Mauer so abgefälscht, dass Schallenberg knapp vor Schuhen am Ball war und traf.

Als wäre das nicht schon kurios genug, wiederholte sich das Ganze in der zweiten Hälfte. Gegen 19.44 Uhr fiel das TV-Bild für eine gute Minute komplett aus. Genau in dieser Zeit gelang Darmstadts Isac Lindberg (56.) der Anschlusstreffer zum 2:3.

Auch die Audio-Live-Reportage der Sportschau war betroffen und zwischenzeitlich unterbrochen.