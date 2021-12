Paderborn verpasst sechsten Auswärtssieg

Damit verfehlte der SCP auch den sechsten Dreier in einer Auswärtspartie in dieser Spielzeit. Dagegen ist der SVS zu Hause weiterhin ohne Sieg und bleibt schwächste Heimelf in der 2. Liga.

Dem SCP fehlte im gelbgesperrten Sven Michel (13 Saisontore) und dem verletzten Felix Platte (sechs Treffer) ein starkes Offensivduo. Doch der frühe Führungstreffer brachte Selbstvertrauen in die Aktionen der Paderborner.

Sandhausen tat sich schwer, die gute gestaffelte Abwehr der Gäste in Verlegenheit zu bringen. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber ihre Bemühungen und konnten ihr Offensivspiel verstärken. Die Belohnung war der Ausgleich.