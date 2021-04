Patzer des KSC-Torwarts begünstigt Ausgleich der Würzburger

In der ersten Hälfte glich Marvin Pieringer (36.) für die Kickers aus, nachdem Kyoung-rok Choi (26.) den KSC aus kurzer Distanz per Volleyschuss in Führung gebracht hatte. Der Ausgleich durch Pieringer wurde von Karlsruhes Keeper Marius Gersbeck begünstigt, der sich beim Herauslaufen verschätzte. Dominik Kother (45.+1) nutzte einen Abpraller von Kickers-Torhüter Hendrik Bonmann und brachte die Gastgeber so wieder in Führung.