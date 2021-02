Das Tor des Abends für die Hannoveraner erzielte Abwehrspieler Timo Hübers (55.). Die 96er verbesserten sich dadurch auf den siebten Rang. Der VfL Osnabrück kommt der Abstiegszone dagegen immer näher. Die Niederlage in Hannover war die fünfte VfL-Pleite in Folge.

Hübers mit dem Hinterkopf

In der ersten Halbzeit schenkten sich beide Teams nichts. Die Hannoveraner starteten mit mehr Schwung, dann kam Osnabrück stärker auf, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Die beste Gelegenheit ging auf das Konto der Gastgeber, doch der freistehende Marvin Duksch scheiterte mit einem zu unplatzierten Kopfballl an Torwart Philpp Kühn. "Schlechter kann man es nicht machen. Zum Glück hat Hübi mich in der zweiten Halbzeit gerettet" , meinte ein selbstkritischer Duksch über seinen Faux-pas.

Wie man es nämlich besser macht, zeigte seinem Teamkollegen Timo Hübers. Einen gut getimten Flankenball setzte der Abwehrspieler mit dem Hinterkopf in die Maschen - sein zweiter Saisontreffer. Torwart Kühn und Vordermann Timo Beermann sahen in dieser Szene alles andere als gut aus. "Wenn ich rauskomme, muss ich den haben. Aber irgendwie fehlte auch die richtige Zuteilung" , sagte Kühn über die entscheidende Szene des Abends.

Die Partie lebte auch in der Folgezeit von ihrer Spannung, fußballerische Leckerbissen gab es ehr nicht zu sehen. Beiden Teams wurde je ein Abseitstor abgepfiffen. So rettete Hannover die knappen Vorsprung über die Zeit.

96 jetzt nach Braunschweig

Beide Teams sind am kommenden Samstag (06.02.2021, 13 Uhr) wieder gefordert. Hannover 96 gastiert zum prestigeträchtigen Nachbarduell bei Eintracht Braunschweig. Der VfL Osnabrück hat den VfL Bochum zu Gast.