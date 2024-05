Premier League Man United erlebt bei Crystal Palace das nächste Debakel Stand: 06.05.2024 22:56 Uhr

Die Saison ist für Manchester United ohnehin schon ein Reinfall, doch nun gab es den nächsten Tiefpunkt. Crystal Palace hat dem Rekordmeister am Sonntag (06.05.2024) eine herbe 0:4 (0:2)-Klatsche zugefügt. Die "Red Devils" bleiben damit Achter der Premier League und haben wahrscheinlich ihre letzte Chance auf das Erreichen der Top 5 verspielt. Der Rückstand auf Rang fünf beträgt sechs Punkte.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Michael Olise (12.) und der ehemaliger Mainzer Jean-Philippe Mateta (40.) für eine komfortable Führung der Tabellen-14. aus London. Nach der Pause legte Crystal Palace durch Tyrick Mitchell (58.) und erneut Olise (66.) nach, sorgte damit für einen weiteren Nackenschlag und die höchste Niederlage für Man United in dieser Saison.

Deren Trainer Erik ten Hag steht schon seit langer Zeit in der Kritik, hat aber noch die Möglichkeit, mit einem Sieg im FA-Cup-Finale gegen Lokalrivale Manchester City (25.05.2024) einen Titel in dieser ansonsten verkorksten Saison zu gewinnen.

Liverpool zurück in der Erfolgsspur

Zuvor hatte der FC Liverpool am Sonntag (05.05.2024) mit einem 4:2 (2:0)-Sieg gegen die Tottenham Hotspur seine theoretischen Chancen auf den Meistertitel am Leben erhalten. Zwei Spieltage vor Schluss liegt Liverpool fünf Punkte hinter Tabellenführer Arsenal und vier Zähler hinter Titelverteidiger Manchester City, der aber noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Es war das vorletzte Heimspiel unter Jürgen Klopp, der die "Reds" nach dieser Saison verlassen wird.

Liverpools Harvey Elliott jubelt über sein Tor gegen Tottenham.

Für die Gastgeber trafen in Anfield Mohamed Salah (16.) und Andrew Robertson (45.) vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Cody Gakpo (50.) und Harvey Elliott (59.) sogar auf 4:0. Danach aber verlor Liverpool etwas die Linie, Richarlison (72.) und Heung-Min Son (77.) machten es mit ihren Treffern noch einmal spannend. Nach der Niederlage haben die Spurs als Tabellenfünfter keine realistische Chance mehr auf den Einzug in die Champions League.

Arsenal und Man City ohne Probleme

Tabellenführer Arsenal hatte bereits am Samstag mit 3:0 gegen den AFC Bournemouth gewonnen und schraubte sein Punktekonto am 36. Spieltag auf 83 Punkte. Doch auch Meister Manchester City erledigte seine Pflichtaufgabe souverän und hat nach dem 5:1-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers den Titelgewinn weiter in eigener Hand. Die Skyblues (82) liegen einen Punkt hinter Arsenal, haben aber noch ein Spiel mehr zu bestreiten.

Erling Haaland glänzte mit seinem ersten Premier-League-Viererpack und hielt Manchester City damit auf Kurs zum vierten Meistertitel in Serie. Der norwegische Starstürmer erzielte einen Hattrick in der ersten Halbzeit - und legte nach der Pause noch ein Tor nach.

Erling Haaland jubelt mit Phil Foden von Manchester City

Havertz holt Elfmeter zu Arsenal-Führung heraus

Bukayo Saka brachte Arsenal mit einem sicher verwandelten Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff (45. Minute) auf Kurs, nachdem Kai Havertz von Bournemouth-Keeper Mark Travers im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Leandro Trossard sorgte für die Vorentscheidung, mitten in einer stürmischen Phase der Gäste vollendete der belgische Stürmer (70.) nach überlegter Vorarbeit von Declan Rice. Rice, bester Mann bei den "Gunners", markierte in der siebten Minute der Nachspielzeit auch den 3:0-Endstand.

Kai Havertz und Bukayo Saka feiern ein Tor für den FC Arsenal

Starke Woche für Chelsea

Einen noch höheren Erfolg feierte der FC Chelsea am Sonntag (05.05.2024). Durch die Tore von Cole Palmer (15.), Conor Gallagher (30.), Noni Madueke (36.) und Nicolas Jackson (48./81.) bezwangen die "Blues" West Ham United mit 5:0 (3:0). Unter der Woche hatte Chelsea schon gegen Tottenham (2:0) einen überzeugenden Auftritt hingelegt und betreibt so noch ein wenig Wiedergutmachung zum Ende einer enttäuschenden Saison.

Ipswich Town nach 22 Jahren zurück in der Premier League

Ipswich Town kehrt nach 22 Jahren in die englische Premier League zurück. Der UEFA-Pokal-Sieger von 1981 vollendete durch einen 2:0-Sieg gegen Huddersfield Town den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga.

Fans von Ipswich Town feiern den Aufstieg in die Premier League

Zuvor hatte bereits Ex-Meister Leicester City den Aufstieg ins Oberhaus geschafft. Leeds United mit dem deutschen Trainer Daniel Farke muss als Tabellendritter der Championship dagegen in die Playoffs.