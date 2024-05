NDR-Sport VfL Osnabrück: Ob voll oder leer - das Millerntor wird zum Schicksal Stand: 06.05.2024 11:59 Uhr

Der Abstieg "auf dem Sofa" ist dem VfL Osnabrück am Wochenende erspart geblieben. Für den Fußball-Zweitligisten wird nun das Millerntor-Stadion zum Schicksalsort - am Dienstag ohne Zuschauer gegen Schalke und am Sonntag vor voller Hütte gegen den FC St. Pauli.

Mehr als der Relegationsplatz ist für die Niedersachsen nicht mehr drin. Selbst dafür muss der Tabellenletzte der 2. Liga seine drei ausstehenden Saisonspiele gewinnen. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, denn die Umstände meinen es keinesfalls gut mit der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat.

Zunächst muss der VfL zweimal hintereinander am Hamburger Millerntor antreten: Am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird dort das wegen der Sperre des Stadions an der Bremer Brücke abgesagte Heimspiel gegen Schalke 04 nachgeholt - allerdings vor leeren Rängen. Bei einer Niederlage ist der VfL abgestiegen.

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird die Aufgabe ungleich schwerer, wenn der Tabellenzweite FC St. Pauli die Osnabrücker im heimischen Stadion empfängt und vor ausverkauftem Haus den Bundesliga-Aufstieg feiern will: Entweder, weil tags zuvor Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf geschlagen hat, oder mit einem Heimsieg gegen die Niedersachsen.

Auch gegen Hertha nicht an der Bremer Brücke?

So oder so erscheint es kaum vorstellbar, dass der VfL aus diesen beiden Spielen sechs Punkte holt und dann im letzten Heimspiel am 34. Spieltag gegen Hertha BSC noch eine Chance auf den Klassenerhalt hat. Zumal noch nicht feststeht, ob diese Partie an der Bremer Brücke stattfinden kann.

Ziel ist es, das marode Stadiondach zumindest provisorisch so herzurichten, dass dort gespielt werden kann. "Es ist für uns maximal unglücklich", erklärte Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und fügte hinzu: "Wir haben an der Bremer Brücke gezeigt, dass wir mit dem 12. Mann dort tolle Spiele abliefern können. Es ist natürlich ein Riesen-Vorteil, mit den eigenen Fans im Rücken zu spielen - gerade in unserer Situation", sagte Kaufmann.

VfL-Coach Koschinat: "Es ist traurig"

Zunächst geht es aber "auswärts" am Millerntor gegen Schalke. "Ich finde es traurig, dass so ein tolles Spiel ohne Zuschauer stattfindet - und das völlig ohne Not", haderte VfL-Coach Koschinat, lobte aber zugleich, wie seine Mannschaft mit der Situation umgehe: "Ich muss sagen, ich bin brutal begeistert von dem Engagement und der Qualität im Training. Es ist nicht selbstverständlich für eine Mannschaft in dieser Lage und mit der Ungewissheit."

Schalke-Trainer kritisiert Ansetzung ohne Fans

Auch Schalkes Trainer Karel Geraerts äußerte sich kritisch zu den Umständen: "Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Und es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir es nicht schaffen, in einer Woche ein Spiel mit Zuschauern zu organisieren." Vor dem angeschlagenen Gegner hat der Belgier Respekt: "Ich denke, Osnabrück wird bis zum Ende um seine letzte Chance kämpfen. Das ist ihre Mentalität und offenbar auch die ihres Trainers. Das Team, das mental stärker ist, wird gewinnen."

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - Cuisance, Gnaase, Kunze - Conteh, Engelhardt, Niemann

Schalke 04: Müller - van der Sloot, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Kabadayi, Seguin - Karaman - Terodde, Topp

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 07.05.2024 | 23:03 Uhr