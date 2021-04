SV Darmstadt - SpVgg Greuther Fürth 2:2

In Darmstadt waren noch keine zwei Minuten gespielgt, da mussten die Fürrther den ersten Tiefschlag einstecken. Abwehrmann Paul Jaeckel war gut 20 Meter halbrechter Position vor dem Tor ein Handspiel unterlaufen. Und für solche Fälle steht bei den Darmstädtern in Person von Tobias Kempe ein Spezialist bereit. Der seine Chance tatsächlich wieder nutzte: Wie an der Schnur gezogen flog sein Freistoß an den linken Innenpfosten und von dort zum frühen Darmstädter 1:0 ins Netz.

Dursun trifft zum 2:0

In der Folge bemühten sich die Fürther um Spielkontrolle, was auch weitestgehend gelang. Allein: Es gelang ihnen kaum einmal, sich in die Darmstädter Torzone durchzuspielen. Halbchancen für Havard Nielsen und Branimir Hrgota waren die einzigen bemerkenswerten Szenen in der Offensive. Das sah auf der anderen Seite ganz anders aus. Zumindest in der 40. Minute. Da spielte Fabian Schnellhardt einen blitzgescheiten Pass in die Tiefe zu Serdar Dursun und der Darmstädter Goalgetter ließ sich die Chance aus 14 Metern nicht entgehen - 2:0.

Beinahe mit dem Halbzeitpfiff näherten sich die Fürther dann doch einmal gefährlich an, als Paul Seguin aus spitzem Winkel den linken Pfosten des Darmstädter Tores traf.

Fürther Sturmlauf im zweiten Abschnitt

Die Szene kurz vor der Pause war so etwas wie ein Startschuss zu einem einzigen Sturmlauf der Franken im zweiten Abschnitt. Angriff auf Angriff rollte nun zu auf das Tor der "Lilien", die ein ums andere Mal Glück hatten, als Hrgota und Co. knapp verfehlten. In der 68. Minute aber war es soweit: Julian Green stand nach Kopfballvorlage Hrgotas goldrichtig und schoss aus acht Metern Torentfernung zum 2:1-Anschlusstreffer ein.

Sechs Minuten später das 2:2: Greens Flanke von rechts landete bei Seguin, dessen Kopfballverlängerung David Raum erreichte, der aus spitzem Winkel zum Ausgleich einköpfte. Und um ein Haar hätte es sogar noch zum Fürther Siegtreffer gereicht: In der 82. Minute traf der eingewechselte Dickson Abiama aus spitzem Winkel zum 2:3, doch nach Ansicht der Bilder entschied der VAR in Köln: Abseits.

Für Greuther Fürth geht's am kommenden Dienstag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr) weiter. Darmstadt tritt dann zur gleichen Zeit bei den Würzburger Kickers an.