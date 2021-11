Wegen Corona: St. Pauli - Sandhausen am Sonntag abgesetzt

Zwölf Spieler und sechs Betreuer des Clubs sind betroffen. Alle positiv getesteten Personen befinden sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt bereits in häuslicher Quarantäne. Die DFL bestätigte am Freitag, dass dem SVS daher "nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht". Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 15 Spieler einsatzbereit sein, "neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart". Über eine Neuansetzung soll "schnellstmöglich" entschieden werden, hieß es.

St. Paulis Bornemann: "Gesundheit genießt höchste Priorität"

"Wir sind in unserer Situation erleichtert, dass die DFL unserem Antrag stattgegeben hat", sagte SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa. "Wir sind der Überzeugung, dass im Sinne der Gesundheit und des fairen sportlichen Wettbewerbs die richtige Entscheidung getroffen wurde." Auch in Hamburg zeigte man Verständnis. "Eine Spielabsage ist immer eine schlechte Nachricht, aber wir werden die Situation so annehmen, wie sie ist", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Der Gesundheitsschutz genießt weiterhin höchste Priorität."

"Die hohe Anzahl kam überraschend"

Am Mittwoch hatten sich einige Sandhäuser Profis mit Erkältungssymptomen gemeldet. Daraufhin sei ein umfangreicher PCR-Test erfolgt, so der SV Sandhausen. Dank des Impfschutzes gebe es mehrheitlich milde Verläufe. "Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich allerdings auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen", sagte Sandhausens Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Nikolaus Streich.

Virologe: Impfung nicht gleich Schutz vor Infektion

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit wies im Zusammenhang mit den hohen Infektionszahlen in Sandhausen darauf hin, dass "Impfung ja nicht gleich Schutz vor Infektion heißt. Hauptzweck und Ergebnis der Impfung ist Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Das muss man immer mal wieder betonen. Das heißt: Auch wenn man geimpft ist, kann man sich infizieren und auch das Virus übertragen."