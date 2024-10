Fortuna verteidigt Tabellenspitze Mutige Regensburger bringen Düsseldorf lange ins Schwitzen Stand: 19.10.2024 14:58 Uhr

Lange mit Mühe hat Fortuna Düsseldorf in der 2. Liga seine Tabellenführung verteidigt. Beim mutigen Schlusslicht Jahn Regensburg konnten sich die Düsseldorfer Nerven erst spät beruhigen.

Tim Oberdorf, Dawid Kownacki und Vincent Vermeij erzielten die Treffer beim 3:0 (1:0)-Erfolg der Düsseldorfer, die damit den fünften Auswärtssieg feierten und weiter an der Tabellenspitze stehen. Allerdings dauerte es lange, bis sich die Gäste mit ihrer indviduellen Qualität durchsetzen konnten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, die vor der Länderspielpause gegen den Hamburger SV (0:3) erstmals seit saisonübergreifend 21 Zweitligaspielen in Serie verloren hatte, kehrte damit in die Erfolgsspur zurück.

Der Jahn kassierte am neunten Spieltag dagegen bereits die siebte Niederlage, das Team von Trainer Joe Enochs weist ein fatales Torverhältnis von 1:22 auf. Erneut ohne zählbaren Ertrag dürfte dem Jahn wenigstens der mehr als achtbare Auftritt Mut machen.

Strafstoß für Düsseldorf zurückgenommen

Schlusslicht gegen Tabellenführer - auf dem Papier schien das Kräfteverhältnis eindeutig. Bis zur 7. Minute hielten die Regensburger gleichwertig gegen, dann zeigte Schiedsrichter Lukas Benen wegen eines vermeintlichen Foulspiels im Regensburger Strafraum auf den Elfmeterpunkt, nahm seine Entscheidung auf Strafstoß für Fortuna nach VAR-Eingriff und Ansicht der Szene in der Review Area wieder zurück. Louis Breunig hatte im Zweikampf mit Kownacki zuerst den Ball gespielt und dann den Düsseldorfer Angreifer getroffen.

Diese Szene schien ein Weckruf für Düsseldorf zu sein, das nach und nach das Zepter übernahm in dieser Partie - und dann doch wieder gegen die engagierten Gastgeber einen Gang zurückschaltete. Der Jahn präsentierte sich mutig und aktiv. Wenig Aktivität herrschte dagegen vor den beiden Toren. So blieb der zurückgenommene Strafstoß lange die aufregendste Szene. Dann brachte Düsseldorfs Tim Oberdorf den Ball nach einer Ecke von Isak Johannesson per Kopf im Jahn-Tor unter (44.). Hängende Köpfe bei den Gastgebern, die sich durch eine kurze Unaufmerksamkeit selbst um den Lohn ihrer Bemühungen gebracht hatten.

Regensburg wittert seine Chance, Fortuna legt nach

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gäste weit davon entfernt, den Jahn zu dominieren. Offenbar trugen auch die vier Ausfälle (Hoffmann, Fridriksson, Gavory und Haag) dazu bei, dass die Fortuna längst nicht ihr spielerisches Optimum erreichte. Der Aufsteiger dagegen witterte seine Chance, wurde frecher und kesser. Bei Breunigs Kopfball aus kurzer Distanz musste Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier alle seine Kunst einsetzen, um den Ball am Tor-Einschlag zu hindern (61.). Auf der Gegenseite setzte Isak Johannesson einen Schuss an den rechten Außenpfosten (71.).

Kownacki macht alles klar für Düsseldorf

Als Regensburg langsam die Kräfte ausgingen, machte Kownacki alles klar, als er aus kurzer Distanz den Ball in die Maschen donnerte (81.). Spät traf dann noch Vermeji per Foulelfmeter gegen die Regensburger (89.), die sich durch die Platzverweise gegen Leopold Wurm und Bryan Hein selbst schwächten.

Regensburg in Nürnberg, Düsseldorf gegen Lautern

Der Jahn aus Regensburg ist am nächsten Spieltag in Nürnberg zu Gast (25.10.2024, 18.30 Uhr). Im Topspiel am Samstag empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr).