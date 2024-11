Preußen schlägt Spitzenreiter Münster-Sieg gegen Düsseldorf beendet zwei Serien Stand: 01.11.2024 20:37 Uhr

Erstmals seit dem Aufstieg gewinnt Preußen Münster in der 2. Fußball-Bundesliga ein Heimspiel - und bringt damit auch eine Erfolgsserie von Fortuna Düsseldorf zu Ende. Das 1:0 (1:0) der Preußen am Freitagabend (01.11.2024) war im sechsten Auswärtsspiel das erste nicht gewonnene Auswärtsspiel für die erfolgsverwöhnten Düsseldorfer.

Jano ter Horst (27.) war der Spieler, der sein Team und das Preußenstadion über den ersten Heimsieg seit der Zweitliga-Rückkehr jubeln ließ - und das nicht ganz zu Unrecht. Zwar dominierte der Tabellenführer aus Düsseldorf über weite Strecken die Partie, aber die gefährlichen Szenen Richtung Tor hatten die Westfalen.

Dabei half die Fortuna-Abwehr allerdings fleißig mit. Beim 0:1 ließ die Innenverteidigung den eingerückten Rechtsverteidiger ter Horst aus den Augen, der kurz darauf eine Nemeth-Flanke von rechts unbehelligt aus fünf Metern einköpfen durfte. Und auch bei der Riesen-Möglichkeit für Münster zum zweiten Treffer war die Düsseldorfer Defensive nicht im Bilde, vergaß die Rest-Verteidigung, und mit einem langen Ball war Yassine Bouchama von der Mittellinie aus alleine Richtung Tor unterwegs. Einzig Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmaier verhinderte eine möglicherweise frühe Vorentscheidung (47.).

Preußen-Schlussmann Schenk rettet spektakulär

Düsseldorf, das jetzt drei der letzten vier Spiele verloren hat, machte insgesamt aus seinem Ballbesitz zu wenig. Ein Schuss von Felix Klaus von halbrechts landete genau auf Preußen-Torwart Johannes Schenk (17.). Vincent Vermej (32.) köpfte knapp vorbei. Und die dickste Möglichkeit entschärfte Schenk spektakulär, als er nach einem Freistoß die Direktabnahme von Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann aus sieben Metern mit einem starken Reflex noch am Tor vorbei wischte (43.).

In Halbzeit zwei versuchte die Mannschaft von Daniel Thioune dann, den Druck noch einmal zu erhöhen, aber Münster verteidigte leidenschaftlich und hatte weiter die besseren Chancen. So scheiterte noch einmal Bouchama aus kurzer Distanz im Nachsetzen auf einen Makridis-Schuss (69.). Trotz einiger hektischer Szenen vor dem Preußen-Tor in der Schlussphase verdiente sich Münster insgesamt den Sieg. Mit jetzt zehn Punkten verschafften sich die Westfalen im Tabellenkeller etwas Luft. Düsseldorf (20 Punkte) könnte nach sechs Spieltagen an der Spitze die Tabellenführung am Wochenende einbüßen.

Münster in Karlsruhe, Düsseldorf gegen Paderborn

Für Preußen Münster heißt der Gegner am 12. Spieltag Karlsruher SC (10.11.2024, 13.30 Uhr). Fortuna Düsseldorf empfängt tags zuvor den SC Paderborn zum Samstagabend-Topspiel (20.30 Uhr).