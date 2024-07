Saison-Spielplan 2024/25 Köln empfängt Baumgarts HSV zum Zweitliga-Start Stand: 14.07.2024 10:09 Uhr

Zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Wiedersehen für HSV-Trainer Steffen Baumgart. Hamburg gastiert beim 1. FC Köln.

Schon drei Wochen vor Beginn der Bundesliga startet die 2. Bundesliga. Am 2. August (Freitag, 20.30 Uhr) bestreiten das Auftaktspiel der Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und der Hamburger SV, der seinen siebten Versuch startet, ins Fußball-Oberhaus zurückzukehren. Zur Saisoneröffnung wird es ausnahmsweise nur ein Freitagsspiel geben, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bekanntgab.

Wiedersehen für Baumgart und 1. FC Köln

Für HSV-Trainer Steffen Baumgart kommt es damit direkt zu Saisonbeginn zum Wiedersehen mit seinem letzten Verein. Baumgart und der FC hatten kurz vor Weihnachten 2023 die Zusammenarbeit durch einen "gemeinsamen Entschluss" beendet. Der Trainer hatte damals gesagt: "Der FC steht über allem – und obwohl wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel investiert haben, fehlen die Ergebnisse."

Baumgart übernahm die Hamburger im vergangenen Februar. Und auch im Saison-Endspurt der 2. Liga fehlten zeitweise die Ergebnisse, so dass der Trainer auch beim HSV in die Kritik geriet. Der neue HSV-Manager Stefan Kuntz sprach ihm aber bei einer seiner ersten Amtshandlungen das volle Vertrauen aus.

Schalke bestreitet erstes Samstagabendspiel

Der langjährige Erstligist FC Schalke 04 bestreitet indes das erste Samstagabendspiel der Saison. Die "Königsblauen" treffen am 3. August (20.30 Uhr) auf Eintracht Braunschweig. Beide Klubs steckten in der vergangenen Spielzeit tief im Abstiegskampf. So waren auch die beiden Duelle zwischen Schalke und den Braunschweigern enge Angelegenheiten, zuletzt gewann Schalke im Februar 1:0, davor gelang dies im August dem BTSV.

Am 2. Spieltag kommt es dann zu einer weiteren Highlight-Paarung zweier ehemaliger Bundesligisten: Samstagabend (10. August, 20.30 Uhr) empfängt der Hamburger SV Hertha BSC zum Duell.

Drittliga-Meister SSV Ulm empfängt Lautern

Als erster Aufsteiger steigt der SSV Jahn Regensburg am Samstagmittag (13 Uhr) bei Hannover 96 in die Saison ein, es folgen am Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) der Drittliga-Meister SSV Ulm gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern sowie Preußen Münster gegen die SpVgg Greuther Fürth.

DFB-Pokal startet Mitte August

Die erste Runde des DFB-Pokals, für die alle Zweitligisten automatisch qualifiziert sind, startet am 16. August. Ein paar Tage später beginnt auch die Saison in der Fußball-Bundesliga (23. August).