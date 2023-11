Anspielung auf Lichtenhagen Hansa-Rostock-Fans sorgen mit rassistischer Choreo für Eklat Stand: 26.11.2023 12:47 Uhr

Fußball-Fans von Hansa Rostock haben im Spiel gegen den FC St. Pauli mit einer Choreographie im eigenen Stadion für einen Rassismus-Eklat gesorgt. Die Choreo war eine Anspielung auf fremdenfeindliche Angriffe in Rostock-Lichtenhagen aus dem Jahr 1992.

Das Banner an der Südkurve der Anhänger von Hansa Rostock zeigte den Plattenbau mit dem sogenannten Sonnenblumen-Haus im Stadtteil Lichtenhagen. Auf das Sonnenblumen-Haus hatten Rassisten im Jahr 1992 einen Brandanschlag verübt. In diesem Haus lebten damals viele Vietnamesen und Roma. Hunderte Menschen wurden dabei verletzt - einer der größten rassistischen Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Erneutes Kokettieren mit dem Anschlag

Nicht zum ersten Mal spielen die Krawalle von 1992 Duelle zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli eine Rolle. Die Duelle sind traditionell aufgeheizt und intensiv. Beide Fanlager stehen sich in grundlegender Abneigung gegenüber, entsprechend groß war das Sicherheitsaufgebot am Samstag (25.11.2023) in der Ostseestadt. Das Nordduell war als Hochrisiko-Spiel eingestuft.

Immer wieder Auffälligkeiten zwischen Rostock und St. Pauli

Schon in der Vergangenheit waren Rostocker Fans negativ in Spielen gegen den FC St. Pauli aufgefallen, dessen Fans sich eindeutig gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung stellen.

Am 21. August 2022 rund um den 30. Jahrestag der Anschläge präsentierten sie eine große "Lichtenhagen"-Zaunfahne mit dem Sonnenblumen-Symbol.

Zwei Kinder nach Spiel verletzt

Nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen, bei denen zwei Kinder leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die bislang unbekannten Täter hätten aus einer 100-köpfigen Personengruppe heraus neben Einsatzfahrzeugen auch einen privaten Pkw mit Steinen beworfen und beschädigt.

"In dem Pkw wurden zwei Kinder im Alter von zwölf und zwei Jahren durch Glassplitter leicht verletzt", hieß es in der Polizei-Mitteilung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs auf.