Doch damit hatten beide Teams ihr Pulver bereits verschossen. Es entwickelte sich ein lauer Sommerkick am Ostersonntag ohne Tempo, Spielwitz und nennenswerte Torchancen. Folgerichtig ging es vor 4.500 Zuschauern torlos in die Kabinen. Ingolstadt mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch mit geringen Chancen auf den Klassenerhalt, Paderborn im Mittelfeld - man merkte der Partie an, dass für beide Teams die Saison so gut wie gelaufen ist.

Mehr Torabschlüsse nach der Pause

Beide Mannschaften brannten auch in der Folge kein Feuerwerk ab dennoch war nun etwas mehr Zug im Spiel. In der 50. Minute sorgte eine gute Flanke von Ingolstadts Florian Pick für Torgefahr, doch der Kopfball von Dennis Eckert-Ayensa landete über dem Tor. Sechs Minuten später setzte sich Philipp Klement auf der linken Seite gut durch. Dessen verunglückte Flanke senkte sich nur knapp über das Tor des FCI.

Beide Teams bemühten sich nun häufiger um spielerische Lösungen und kamen so zu Torabschlüssen - die rechte Torgefahr sollte sich aber nur selten entwickeln. Doch dann fiel doch noch ein Tor: Florent Muslija verwandelte einen Elfmeter für die Ostwestfalen, nachdem Rico Preißinger Dennis Srebeny im Ingolstädter Strafraum gefoult hatte (70.). FCI-Torwart Robert Jendrusch war zwar in der richtigen Ecke, doch Muslijas Schuss war zu platziert.

Bestes Auswärtsteam besiegt schlechteste Heimelf

Die Paderborner - mit diesem Sieg das beste Auswärtsteam der Liga - ließen die Hausherren nun kommen. Dem Tabellenletzten - mit dieser Niederlage schlechtestes Heimteam der Liga und nur noch rechnerisch zu retten - fiel aber nicht mehr viel ein. So blieb es zum Jubel der etwa 200 mitgereisten SCP-Fans beim unter dem Strich verdienten Erfolg der spielerisch reiferen Gäste gegen biedere und etwas mutlos wirkenden Ingolstädter.

Ingolstadt beim KSC, Paderborn gegen 96

Ingolstadt spielt am nächsten Spieltag beim Karlsruher SC (Freitag, 18.30 Uhr), Paderborn gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr).

Quelle: red/sid/dpa