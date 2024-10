Topspiel RB Leipzig - SC Freiburg Zwei Welten im Fußballkosmos auf dem Sprung an die Spitze Stand: 24.10.2024 16:35 Uhr

Mit RB Leipzig und dem SC Freiburg treffen im Topspiel der Fußball-Bundesliga zwei Welten aufeinander. Julian Schuster setzt die Arbeit von Christian Streich fort. Mit einem Sieg wäre er Tabellenführer - beinahe geräuschlos.

Ein Punkt hätte gereicht, um zum dritten Mal hintereinander an einem Europapokalwettbewerb teilnehmen zu dürfen. Aber in der Nachspielzeit, durch einen Nachschuss beim Elfmeter, verlor der SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison 23/24 beim 1. FC Union Berlin.

Es war das traurige Ende einer Ära, die mit dem Adjektiv " erfolgreich " zurückhaltend umschrieben ist. Der SC Freiburg etablierte sich unter Trainer Christian Streich nicht nur in der Bundesliga, er fand sich in den vergangenen Jahren auch regelmäßig in der oberen Hälfte wieder, kratzte sogar mal an der Champions League.

Einhergehend mit dem sportlichen Erfolg setzte der Sportclub auch auf anderen Feldern Maßstäbe. Er baute ein neues Stadion, das Nachwuchsleistungszentrum führt regelmäßig Talente in den Profibereich. Zudem widerlegten die Freiburger all jene, die behaupteten, dass ein eingetragener Verein zwischen all den ausgelagerten Kapitalgesellschaften und börsennotierten Fußballunternehmen abgehängt werden müsse.

Während der jüngsten Länderspielpause gab der SCF die aktuellsten Geschäftszahlen bekannt. Der Umsatz stieg erstmals in der Vereinsgeschichte auf die Marke von 200 Millionen Euro, der Gewinn lag bei knapp 41 Millionen Euro, das Eigenkapital bei nun 151,9 Millionen Euro.

Nicht nur geographisch in der Ecke

Das alles wurde bundesweit vielleicht zur Kenntnis genommen, wenn überhaupt. Der SC Freiburg arbeitet nicht nur geographisch in einer Ecke, die weit entfernt ist von den Aufgeregtheiten der Branche.

Insofern passt auch der Trainerwechsel ins Bild. Julian Schuster führt einfach fort, was Christian Streich in mehr als einem Jahrzehnt erarbeitete.

Es war eine Ära mit einem Rückschlag, der an anderen Standorten vermutlich auch für größere Turbulenzen gesorgt hätte. Freiburg stieg in der Saison 2014/15 aus der Bundesliga ab. Aber schon ein Jahr später war der Sportclub wieder oben. Der Aufstieg gelang als Meister der 2. Liga. Ebenfalls in die Bundesliga, und das erstmals, ging es in jenem Jahr für RasenBallsport Leipzig, das fünf Punkte hinter den Freiburgern gelandet war.

Die Sachsen schlossen seitdem eine Saison nie schlechter als auf dem sechsten Platz ab, spielen nun zum siebten Mal nacheinander in der Champions League mit, holten zweimal den DFB-Pokal. Das Finale 2022 gewannen sie gegen den SC Freiburg - im Elfmeterschießen.

Julian Schuster: "Die Konstellation spielt keine Rolle"

Am Samstag (26.10.2024, ab 15.20 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker der Sportschau) treffen die beiden Klubs in der Bundesliga aufeinander. Es ist das Topspiel des achten Spieltags, der Tabellenzweite trifft auf den -dritten.

" Die Konstellation spielt keine Rolle ", sagte Julian Schuster, der vermutlich das gleiche über Statistiken sagen würde. Freiburg gewann keines der vergangenen neun Bundesligaspiele gegen Leipzig, gewann ohnehin noch nie in Leipzig.

Leipzig seit 18 Bundesligaspielen ohne Niederlage

Außerdem verlor RasenBallsport saisonübergreifend keines der vergangenen 18 Bundesligaspiele, kassierte in dieser Saison erst zwei Tore. Aber es gibt ein paar "aber", die Leipzigs Trainer Marco Rose nun vorbringen könnte, denn von den Spielen in der Champions League verlor er alle drei, jeweils nur mit einem Tor Rückstand und bisweilen mit ein wenig Pech. Aber die Chance, sich in die Zwischenrunde zu retten, ist intakt, denn der Rückstand auf den 24. Tabellenplatz beträgt nur drei Punkte.

Schlimmer könnte sein, dass Xavi Simons beim 0:1 gegen den FC Liverpool verletzt ausgewechselt werden musste. Der Niederländer erlitt eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk und fällt "mehrere Wochen" aus, wie der Verein mitteilte. Mit David Raum, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald fehlen schon drei Profis wegen Verletzungen. Ein Ausfall von Simons wäre ein herber Verlust für die Offensive.

Beim SC Freiburg spricht einiges dafür, dass zum fünften Mal nacheinander dieselbe Startelf auflaufen wird.

Tabellenführung für mindestens einen Tag für den Gewinner

RB Leipzig gegen den SC Freiburg ist im Fußballkosmos ein Vergleich zweier verschiedener Welten. Der Gewinner des Duells wird für mindestens einen Tag Tabellenführer der Bundesliga sein, den Leipzigern würde dafür schon ein Unentschieden reichen. Einer der Trainer wäre dann da, wo er auch am Ende sein will.

Die Leipziger investierten sehr viel Geld dafür, um in solchen Sphären ernsthaft mitreden zu können. Obwohl sie in den vergangenen drei Jahren saldiert mehr als 100 Millionen Euro auf dem Transfermarkt erlösten, sind sie seit dem Aufstieg immer noch mit etwa 80 Millionen Euro im Minus.

Im selben Zeitraum machte der SC Freiburg e.V. 65 Millionen Euro Gewinn. Das ist durchaus erfolgreich.

Ausschnitte des Spiels RB Leipzig gegen SC Freiburg sehen Sie am Samstag in der Sportschau ab 18 Uhr.